Congo-Kinshasa: Julienne Lusenge - « Nous sommes déçues du refus de Paul Kagame de ne pas se rendre à Luanda »

La synergie des femmes pour la paix et la sécurité pour la RDC a appelé, mercredi 18 décembre, les chefs d'Etat congolais et Rwandais, Félix-Antoine Tshisekedi et Paul Kagame, à faire preuve de responsabilité et à revenir à la table des négociations à Luanda en Angola.

Cette synergie se dit préoccupée par l'annulation dimanche 15 décembre, de la tripartite RDC-Rwanda-Angola.

Dans un communiqué publié mercredi 18 décembre et signé par leur point focal, julienne Lusenge, ces femmes qui militent pour la paix en RDC, ont rappelé que le processus de Luanda constitue un espoir de paix pour des centaines de femmes, des filles et d'enfants de la RDC affectés par les conflits armés et qui subissent les affres de la guerre depuis des décennies.