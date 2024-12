Afrique: Fondation Mohammed VI des Oulémas africains - La promotion de l'islam tolérant au coeur de la 6e session du conseil supérieur

La 6e session du Conseil supérieur de la Fondation Mohammed VI des Oulémas africains (FM6OA) a ouvert ses travaux, le mercredi 18 décembre 2024, à Fès, au Royaume du Maroc, en présence d'environ 300 participants des sections locales de 48 pays africains de la Fondation dont une délégation du Burkina Faso.

Outre des oulémas (érudits musulmans) du Maroc, environ 300 participants des sections locales de 48 pays africains de la Fondation dont 50 alimates (érudites musulmanes) sont réunis, du 18 au 20 décembre 2024, à Fès au Maroc, à l'occasion de la 6e session du Conseil supérieur de la Fondation Mohammed VI des Oulémas africains (FM6OA). Au cours des activités de la première journée marquée essentiellement par une séance de prière et des allocutions, le secrétaire général de la FM6OA, docteur Sidi Mohamed Rifki, est revenu sur le bilan des actions menées par la Fondation au Maroc et à travers les autres pays africains, en 2023 et 2024.

Il a également présenté le programme des activités prévues en 2025 qui concerneront, entre autres, des conférences internationales, des rencontres thématiques sur des sujets en liens avec l'islam tolérant, des actions de solidarité envers des personnes démunies et vulnérables et des concours divers dont la mémorisation, la récitation et la psalmodie du Saint -Coran. La dizaine de projets retenus dans ce cadre et qui fera l'objet d'analyse puis d'adoption lors des travaux de la session en cours se répartissent suivant les quatre commissions permanentes de la FM6OA, a précisé le secrétaire général de la FM6OA. Il s'agit, a dit docteur Sidi Mohamed Rifki, de la commission des activités scientifiques et culturelles, des études de la charia, de la revitalisation du patrimoine islamique africain et de la communication, la coopération et du partenariat.

Un message capital

Des membres de la section du Burkina Faso de la FM6OA conduits par le président de la structure, l'imam Boubacar Yugo et le président d'honneur Cheick Boubakar Doukouré sont présents à la 6e session du conseil supérieur de la Fondation. L'imam Yugo a exprimé sa « satisfaction » de participer, avec son équipe, à ces travaux de la FM6OA qui prônent l'islam « pondéré et modéré ». Il a rappelé qu'il s'agit d'ailleurs de l'objectif premier de la création de la Fondation par le roi du Maroc, Amir Al Mouminine, en 2015.

A travers ses efforts pour la promotion de l'islam du juste milieu, a-t-il ajouté, la FM6OA entend ainsi « éviter et combattre le radicalisme et l'extrémisme dans l'islam ». Selon M. Yugo, pour le Burkina Faso particulièrement, ce message porté aux membres de la délégation pour être diffusé à grande échelle à travers le territoire national est capital. « Nous avons un pays multiethnique et il faut qu'on vive en paix ensemble comme nos aïeux nous l'ont légué.

Ce message de l'islam tolérant invite donc à accepter l'autre, à vivre en paix avec toutes les autres composantes de la nation qu'il soit de religion différente ou d'ethnie différente », a insisté le président de la section du Burkina Faso de la FM6OA.

En marge de la session du conseil supérieur de la FM6OA, il est prévu l'organisation d'une cérémonie de remise de prix et de distinctions, respectivement à des lauréats de concours organisés par la Fondation en 2024 et à des personnalités parmi les Oulémas africains.

Quatre membres de la délégation burkinabè font partie de ce groupe, a fait savoir Imam Boubacar Yugo. Présent à la rencontre, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Burkina Faso au Royaume du Maroc, Mamadou Coulibaly, a félicité d'avance les lauréats. Il a soutenu que leur sacre est un honneur pour le Burkina Faso et rehausse son image, d'où sa présence à leurs côtés.