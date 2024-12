Maroc: La société Dari Couspate annonce une progression de 21,3% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre 2024.

Le chiffre d'affaires de la société Dari Couspate qui fabrique et commercialise des produits alimentaires à base de semoules, a connu une progression de 21,3% au troisième trimestre 2024 par rapport au troisième trimestre 2023.

Selon les indicateurs d'activité du troisième trimestre 2024 élaborés par la direction de l'entreprise, ce chiffre d'affaires en question est passé de 174,1 millions de dirhams (MDH) au troisième trimestre 2023 à 211,2 MDH un an plus tard. Selon la direction de cette entreprise « l'activité au troisième trimestre s'inscrit dans la continuité de la bonne dynamique commerciale initiée par Dari Couspate au premier semestre 2024.» Elle ajoute qu'elle a été marquée par une nette progression des ventes de produits sur son marché local ainsi qu'à l'export et ce, sur l'ensemble des canaux de distribution.

Concernant l'endettement de la société, la direction est d'avis que les engagements en leasing au troisième trimestre ont baissé par rapport à la même période de l'année 2023 pour passer de 34,9 MDH à 23,6 MDH. «Aucune autre dette de financement n'a été sollicitée au cours du troisième trimestre 2024», précise-t-elle.

Sur les perspectives de la société, ses responsables avancent que «dans un environnement toujours plus concurrentiel, Dari Couspate entend poursuivre sa bonne dynamique commerciale et renforcer ses positions sur l'ensemble de ses marchés.» Ils estiment par ailleurs que le management de Dari Couspate reste pleinement mobilisé dans le déploiement de sa stratégie d'innovation et de développement au Maroc et à l'international.