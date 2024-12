Burkina Faso: Ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières - 134 agents décorés pour leur dévouement

Le Ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières a organisé, ce jeudi 19 décembre 2024, une cérémonie de distinction en l'honneur de 134 travailleurs. Ces décorations visent à reconnaître les efforts et l'engagement de ces hommes et femmes qui, par leur dévouement, contribuent au développement des secteurs de l'énergie, des mines et des carrières.

Les distinctions ont été attribuées dans deux grandes catégories. Dans les ordres nationaux, 34 médailles ont été décernées, réparties en 12 dans l'Ordre de l'Étalon et 22 dans l'Ordre du Mérite burkinabè. Quant à l'ordre spécifique, 100 médailles ont été distribuées, incluant 68 pour l'agrafe « Énergie » et 32 pour l'agrafe « Mines et Carrières ».

Éric Sanou, directeur de la commande publique à la Société Nationale des Substances Précieuses (SONASP), figure parmi les récipiendaires. Élevé au rang de Chevalier de l'Ordre du Mérite burkinabè, il a exprimé sa joie et sa gratitude.« Cette médaille est une grande fierté pour moi. Elle représente une invitation à poursuivre les efforts et à faire encore mieux. Je la dédie à mes collègues, à ma famille et à tous ceux qui m'ont soutenu » a indiqué M.Sanou.

Delphine Ilboudo, chimiste au Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina Faso (BUMIGEB), a également reçu la distinction de Chevalier de l'Ordre du Mérite burkinabè. Elle a tenu à encourager ses collègues à persévérer dans leurs efforts . « Je remercie Dieu pour cet honneur. J'invite tous mes collègues à redoubler d'efforts. Lorsque nous travaillons bien, c'est tout le Burkina Faso qui en bénéficie. J'espère aussi que la paix reviendra dans notre pays, car cela demeure mon plus grand souhait. » a-telle déclaré .

Le ministre en charge des mines, Yacouba Zabré Gouba, a lors de son allocution, félicité les récipiendaires pour leur engagement et leur contribution au développement du pays. Il a souligné que ces médailles ne sont pas seulement des récompenses, mais également une reconnaissance de la responsabilité qui incombe à chacun pour continuer à servir le Burkina Faso avec abnégation et excellence.