Burkina Faso: Chine - Ouverture du Forum 2024 de Beijing sur la réponse rapide aux plaintes du public

Le Forum de Beijing 2024 sur la réponse rapide aux plaintes du public, organisé conjointement par l'Académie chinoise des sciences sociales, China Media Group (CMG), le Comité municipal de Beijing du Parti communiste chinois (PCC) et le gouvernement populaire de la municipalité de Beijing, s'est ouvert hier mercredi 18 décembre 2024.

Yin Li, membre du bureau politique du Comité central du PCC et secrétaire du Comité municipal de Beijing du PCC, a assisté à la cérémonie d'ouverture et a prononcé un discours.

Wu Hansheng, ministre du Département du travail social du Comité central du PCC, Gao Xiang, président de l'Académie chinoise des sciences sociales, Yin Yong, secrétaire adjoint du Comité municipal de Beijing du PCC et maire de Beijing, Li Xiuling, président du Comité permanent de l'Assemblée populaire municipale de Beijing, et Wei Xiaodong, président du Comité municipal de Beijing de la CCPPC, étaient également présents.

Fan Yun, rédacteur en chef adjoint de CMG, Xu Haoliang, sous-secrétaire général des Nations Unies, Omar AL-Razzaz, ancien premier ministre de Jordanie, et Andreas Grammatikogiannis, maire adjoint d'Athènes, ont prononcé des discours lors de la cérémonie d'ouverture.

Yin Li a déclaré que le gouvernement chinois accordait une grande importance au développement urbain. Le gouvernement a toujours donné la priorité au peuple, en renforçant continuellement la construction de nouvelles urbanisations et en s'efforçant de moderniser le système de gouvernance urbaine et les capacités de gouvernance, a-t-il ajouté.

Beijing, dont l'histoire s'étend sur plus de 3 000 ans, dont plus de 870 ans en tant que capitale chinoise, est bien connu pour son importance culturelle et historique. Aujourd'hui, c'est une mégalopole moderne et dynamique qui compte 21,86 millions d'habitants.

Ces dernières années, en réponse aux divers besoins de ses habitants pour une vie meilleure, Beijing a mis en oeuvre de manière innovante l'initiative « Réponse rapide aux plaintes du public », en abordant de manière proactive les problèmes de gouvernance soulevés par les citoyens. La ville a continuellement amélioré son système de service public, résolvant efficacement de nombreux problèmes des habitants locaux et rendant la vie urbaine plus pratique, plus enrichissante et plus raffinée.

« À l'avenir, nous continuerons à faire de Beijing une ville moderne ouverte, inclusive et écologiquement belle. Nous optimiserons davantage l'environnement des services internationaux, renforcerons les échanges culturels et l'apprentissage mutuel, créerons une ville modèle pour l'économie verte et nous nous efforcerons de construire une capitale de classe mondiale, harmonieuse et agréable à vivre », a déclaré Yin Li.

M. Gao a déclaré que Beijing accélérait la mise en place d'un nouveau modèle de gouvernance urbaine de proximité, guidé par l'initiative « Réponse rapide aux plaintes du public », qui reflète les caractéristiques uniques de la capitale. Beijing ne cesse d'améliorer la qualité de l'environnement urbain et le niveau de vie de ses habitants.

La réforme « Réponse rapide aux plaintes du public » adhère à une approche centrée sur le peuple, répondant efficacement aux besoins du public, a noté M. Gao, ajoutant qu'elle incarne la ligne de masse du Parti dans la nouvelle ère en donnant la priorité aux voix du peuple, en comprenant leurs préoccupations, en répondant à leurs angoisses et en suivant de près l'opinion publique.

Une série de réformes a été mise en oeuvre, axée sur l'amélioration des moyens de subsistance de la population et la satisfaction de ses aspirations. Ces efforts ont permis d'acquérir une expérience précieuse pour faire progresser la modernisation du système et des capacités de gouvernance nationale, a ajouté M. Gao.

« L'Académie chinoise des sciences sociales exploitera activement ses ressources académiques et ses talents, en travaillant en collaboration avec Beijing pour contribuer à l'avancement de la modernisation chinoise. L'objectif est de construire une ville résiliente, verte et agréable à vivre qui soit véritablement centrée sur les personnes, permettant à tous les citoyens de mieux partager les fruits du développement urbain », a déclaré M. Gao.

M. Fan a déclaré que la mise en place du système de « réponse rapide aux plaintes du public » a permis à Beijing de trouver une solution et à la Chine d'acquérir de l'expérience en matière de gestion des mégalopoles.

Pour coïncider avec le forum, CMG a spécialement produit le film documentaire « Hotline Beijing », également télévisé en ultra-haute définition 4K, qui présente une ville crédible, aimable et respectable, véritable reflet de la Chine réelle.

CMG continuera à tirer parti de ses avantages en matière de radiodiffusion intégrée et de sa puissante capacité de radiodiffusion internationale en 81 langues pour continuer à raconter des histoires vivantes de manière innovante, en partageant les histoires de Beijing, de la Chine et du monde, ainsi qu'en racontant l'exploration et la lutte des gens sur la voie de la modernisation, a déclaré M. Fan.

Dans leurs discours, M. Xu, M. Al-Razzaz et M. Grammatikogiannis ont tous souligné l'importance de la gouvernance urbaine pour les décideurs politiques du monde entier dans le processus de promotion du développement durable.

Une série de résultats du forum ont été publiés lors de la cérémonie d'ouverture. Il s'agit notamment des documents suivants « Compilation de documents de recherche sur la réponse rapide aux plaintes du public à Beijing, Cas d'innovation en matière de gouvernance urbaine et Rapport d'évaluation sur les services d'assistance téléphonique des villes du monde entier et l'efficacité de la gouvernance.

Les dirigeants concernés des départements du gouvernement central, les fonctionnaires de Beijing, Shanghai et Tianjin, les dirigeants de certaines villes nationales et étrangères, ainsi que d'autres invités nationaux et étrangers ont assisté à la cérémonie d'ouverture.

Depuis 2019, Beijing a fait avancer de manière innovante la réforme de la réponse rapide aux plaintes du public, exploré et formé la voie de la modernisation de la gouvernance des mégalopoles en fonction des besoins des citoyens, et reçu 150 millions d'appels de citoyens au cours des six dernières années, avec un taux de résolution et un taux de satisfaction atteignant tous deux 97 %. Le forum bisannuel raconte au monde des histoires vivantes de la gouvernance chinoise et est devenu l'une des principales plates-formes d'échange de Beijing.