Burkina Faso: Autorité de régulation du Secteur de l'énergie - Une stratégie de communication pour promouvoir la notoriété de l'institution

L'Autorité de régulation du secteur de l'énergie a organisé du 9 au 13 décembre 2024 à Koudougou, un atelier d'examen, d'appropriation et de validation d'un projet de stratégie de communication assortie d'un plan d'actions triennal 2025-2027.

L'Autorité de régulation du secteur de l'énergie (ARSE) dispose désormais d'une stratégie de communication pour renforcer sa communication institutionnelle et améliorer son image de marque. Cette stratégie de communication assortie d'un plan d'actions triennal 2025-2027 dont le projet a fait l'objet d'examen, d'appropriation et de validation du 9 au 13 décembre 2024 à Koudougou vise à promouvoir la notoriété de l'ARSE par une communication garantissant la cohésion interne et la confiance des parties prenantes.

Elle vise, de façon spécifique, à améliorer la circulation de l'information à l'interne, à renforcer la visibilité des actions de l'institution et à renforcer les relations avec les médias. De même, la stratégie de communication vise à améliorer la gestion documentaire, à renforcer les relations partenariales, à assurer la veille média, l'e-réputation et améliorer les relations publiques.

Pour la mise en oeuvre du plan d'actions, le représentant du président de l'ARSE, le conseiller technique Yaya Soura a mis en évidence la mobilisation des ressources financières. A cet effet, le conseil de régulation, l'instance décisionnelle de la structure, selon lui a pris conscience du déploiement des moyens pour concrétiser ce référentiel. « Je puis vous rassurer que l'ARSE sera visible et sa mission sera portée au plus haut niveau des attentes. Toutes les actions sont prévues pour prendre en compte les préoccupations des partenaires externes aussi bien les acteurs du secteur en vue de satisfaire les besoins internes en termes d'informations», a-t-il confié.

L'élaboration de la stratégie de communication a rappelé le directeur de la communication et de la documentation, Saïdou Zoromé, s'inscrit, dans la mise en oeuvre du Plan stratégique de développement de l'ARSE et des recommandations de son audit organisationnel, financier et comptable commandité par la Primature en février 2024. Elle vise, a-t-il expliqué, à permettre à l'ARSE de s'adapter aux évolutions dans les secteurs énergétiques, technologiques et surtout de s'ouvrir davantage à ses parties prenantes, de prendre en compte les attentes des usagers du service public de l'énergie en matière d'information et de communication.

Les parties prenantes satisfaites

L'une des bonnes notes, elle a été rédigée sous une méthode endogène avec la participation, en plus de l'ARSE, de la Primature, du Ministère en charge de l'énergie, de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, de l'Autorité de régulation de la commande publique et de Rossignol Communication. « Nous avons estimé qu'à l'interne ou au sein d'autres structures, des bonnes pratiques existent et peuvent nous inspirer. Ce sont les acteurs eux-mêmes qui ont identifié les problèmes, relevé les défis et proposer des actions de communication pour améliorer la communication. L'atelier s'achève sur des motifs réels de satisfaction », s'est réjoui M. Zoromé. A l'en croire, le projet de stratégie de communication validé par les parties prenantes sera soumis au conseil de régulation de l'ARSE en vue de son adoption et sa mise en oeuvre effective.

En attendant, les parties prenantes se réjouissent des résultats obtenus à l'issue des travaux. Le directeur du Groupe de presse « la voix du Paysan »,Adama Sougouri, s'est dit satisfait des résultats. En se dotant de cette stratégie de communication, l'ARSE veut s'ouvrir et se positionner, a-t-il indiqué, comme une structure de régulation qui protège les droits des consommateurs et interpelle les opérateurs du secteur de l'énergie à bien mener leurs tâches. Si toutes les activités proposées sont mises en oeuvre, a soutenu M. Sougouri, nul doute que l'objectif visé sera atteint. Ce point de vue est partagé par le chargé de mission à la Primature, Jean Baptiste Dipama. Il a salué la démarche participative et endogène utilisée dans le processus d'élaboration de la stratégie de communication et félicité l'ARSE pour cette initiative qui valorise l'expertise locale.