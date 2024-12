Burkina Faso: Coopération - Cinq nouveaux ambassadeurs présentent leurs lettres de créance au Président du Faso

(Ouagadougou, 19 décembre 2024). Le Président du Faso, Chef de l'Etat le Capitaine Ibrahim TRAORE, a reçu, ce jeudi matin, les lettres de créance de cinq ambassadeurs de pays amis accrédités auprès du Burkina Faso.

Le premier à présenter ses lettres de créance au Chef de l'Etat, est l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de Belgique auprès du Burkina Faso, Erwin Michel DE WANDEL. Diplomate de carrière, l'ambassadeur belge a occupé de hautes fonctions dans son pays. Il a pour résidence Ouagadougou.

Ensuite, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Canada auprès du Burkina Faso, Tina GUTHRIE a présenté ses lettres de créance au Capitaine Ibrahim TRAORE. Titulaire d'une maitrise en sciences politiques de l'Université de Carleton, l'ambassadeur GUTHRIE était fonctionnaire de l'Agence Canadienne de Développement et a servi récemment en Haïti, en qualité de Chef de Coopération. Elle a pour résidence Ouagadougou.

L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Confédération suisse auprès du Burkina Faso, Dominique FAVRE a aussi présenté ses lettres de créance au Président du Faso. Le diplomate, qui a pour résidence Abidjan en Côte d'Ivoire, a occupé plusieurs hautes fonctions au sein du Département fédéral des Affaires étrangères suisses ainsi qu'au sein de plusieurs grandes Organisations internationales.

Le quatrième diplomate à présenter ses lettres de créances au Chef de l'Etat est l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Burundi auprès du Burkina Faso, Edouard NDUWIMANA. Titulaire d'une Licence en Droit, Edouard NDUWIMANA est un homme politique ayant occupé des hautes fonctions. Il a été ministre de l'intérieur et Médiateur de la République. Il est, depuis le 6 janvier 2024, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Burundi au Nigéria et représentant de son pays auprès de la CEDEAO et de la BAD. Il a pour résidence Abuja au Nigéria.

L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République des Philippines auprès du Burkina Faso, Mersole J. MELLEJOR a également présenté ses lettres de créance au Président du Faso. Diplomate de carrière, il a occupé plusieurs hautes fonctions dans son pays et dans les missions diplomatiques notamment à Singapour, en République Tchèque et en Italie. Le diplomate de la République des Philippines a pour résidence Abuja au Nigéria.