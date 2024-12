Tunisie: Huawei et CCK lancent le Global Intelligent Education Showcase

Le Sommet Technologique CCK-HUAWEI 2024 s'est tenu le mardi 10 décembre à Tunis sous le thème « Accélérer l'intelligence pour l'éducation », avec la présence de leaders d'opinion, d'experts de renom, d'universitaires en provenance des pays d'Afrique et du Moyen-Orient, spécialisés dans le secteur de l'éducation.

Lors de ce sommet, Huawei et CCK ont conjointement lancé le Global Intelligent Education Showcase, visant à promouvoir les talents du numérique, accélérer la transformation intelligente dans divers secteurs et bâtir un avenir intelligent avec des perspectives mondiales pour la Tunisie.

Étaient présents lors de ce sommet, Sofiene Hemissi, ministre des Technologies de la Communication de la Tunisie, Prof. Saoussen Krichen, Directrice Générale du CCK, le Professeur Khaled Kchir, Directeur Général de la Bibliothèque Nationale du Ministère de la Culture Tunisien, Sami Saoudi, Chef du Bureau des Données à l'ONSR, Ministère de l'Intérieur de la Tunisie, et Christina Ng, Directrice Générale de ULearning International. Tous se sont accordé sur le fait que, avec le renforcement des infrastructures TIC, l'éducation deviendra la pierre angulaire de la future économie numérique

Colin Hu, Président de l'Enterprise & Cloud Business pour Huawei Afrique du Nord, a déclaré que le développement intelligent de l'Afrique est étroitement lié à la modernisation des ressources éducatives. Huawei s'engage à accélérer la transformation numérique de l'industrie de l'éducation en Afrique grâce aux technologies ICT de nouvelle génération telles que le cloud computing, l'Internet des objets (IoT) et l'IA. Nous espérons travailler en étroite collaboration avec les organisations éducatives pour créer une Afrique dynamique et intelligente.

Rock Qin, Vice-Président de Huawei Afrique du Nord, a déclaré : « ces dernières années, Huawei a co-construit des clouds éducatifs et des réseaux de backbone avec ses clients en Égypte et en Éthiopie, et a collaboré avec le Ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifiques de la Tunisie pour créer le premier cloud dédié à l'éducation et à la recherche scientifique de Huawei en Afrique du Nord ». À l'avenir, Huawei approfondira sa coopération avec les gouvernements, les institutions éducatives des pays panarabes et africains pour accélérer la construction d'infrastructures dans le secteur de l'éducation.

Frank Huang, Directeur des Solutions Éducation de Huawei, a précisé que Huawei a construit un réseau backbone de nouvelle génération pour l'éducation et la recherche. Ce réseau, intelligent, simplifié, sécurisé et ultra-haut débit, repose sur la transmission optique, le routage intelligent de métropole et les technologies cloud. Il fournit des connexions réseau flexibles et intelligentes, des services cloud, ainsi que des services de gestion des applications et de collaboration en recherche. Il permet ainsi l'échange d'informations et stimule pleinement la recherche scientifique et l'innovation, offrant aux chercheurs, enseignants et étudiants la possibilité d'utiliser au mieux les technologies numériques (activités d'apprentissage et de recherche, exploitation efficace des ressources, accélération de la transformation numérique du secteur éducatif).

Lors du sommet, Leon Liang, Directeur Général de Huawei Tunisie, Marshall Chen, Président du secteur public de Huawei Afrique du Nord, Naoufel Hamrouni, Responsable Cloud de CCK, Tunisie, et Jamel Aloui, Responsable Marketing de CCK, Tunisie, ont présenté le Global Intelligent Education Showcase pour la Tunisie.

Cette infrastructure cloud est la première de Huawei en Afrique du Nord à intégrer les domaines du calcul, du réseau, du stockage et de la sauvegarde pour le secteur de l'éducation et de la recherche scientifique.

Elle offre un soutien puissant pour des applications d'éducation intelligente comme la collaboration intelligente, les classes intelligentes, la sécurité des campus et permet des connexions réseau tout-optique entre différentes universités ayant pour objectif l'amélioration de l'expérience d'application réseau dans son ensemble. Le lancement de ce site de démonstration fournira des concepts avancés et des exemples pratiques pour la transformation numérique de l'industrie éducative en Tunisie et en Afrique du Nord.

Avec le développement rapide de la technologie, des milliers d'industries à travers le monde se trouvent à un stade critique de transformation numérique. À l'avenir, Huawei continuera à approfondir sa coopération avec les organisations éducatives africaines pour accélérer la formation des talents, saisir les opportunités de développement et aider l'Afrique à accélérer son passage à l'ère intelligente.

D'après communiqué