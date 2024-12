Rabat — Le Royaume du Maroc a enregistré en 2024 une réussite de 100% de ses candidatures aux postes vacants au sein des Organisations internationales et régionales. Ce bilan édifiant témoigne de la crédibilité et la confiance dont jouit le Royaume dans les instances internationales et régionales, conformément à la Très Haute Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, pour une action multilatérale efficace, pragmatique, et solidaire visant à relever les différents défis mondiaux.

Le Royaume du Maroc confirme ainsi, en 2024, sa présence au sein des Organisations internationales et régionales, à travers l'aboutissement de 67 candidatures marocaines aux différents postes vacants au sein de ces Organisations à l'issue d'intenses campagnes électorales menées par le ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine, et des Marocains Résidant à l'Etranger, en étroite coordination avec les autres ministères et départements concernés.

Ces succès inédits ont été rendus possibles grâce à une approche stratégique et proactive, basée sur les résultats, tenant compte des priorités diplomatiques du Royaume telles que définies par les Très Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, souligne le ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine, et des Marocains Résidant à l'Etranger dans un communiqué.

Au cours de 2024, le Maroc a ainsi pu accéder à plus de 30 Organisations internationales et régionales, ce qui confirme la reconnaissance internationale de l'expertise et la compétence marocaines dans différents domaines :

Au niveau sécuritaire, le Maroc a été élu à une majorité écrasante, pour la première fois, au poste de Vice-Président pour la région Afrique au sein du Comité Exécutif de l'Interpol (Organisation Internationale de la Police Criminelle). Le Royaume abritera la 93ème Session de l'Assemblée Générale de l'Interpol, en novembre 2025 à Marrakech.

Au niveau politique, le Maroc a été élu membre de la Commission des Nations Unies pour la Consolidation de la paix pour l'année 2025-2026. Au sein de la Ligue des Etats Arabes (LEA), le Maroc a été également reconduit au poste d'Adjoint du Secrétaire Général de la LEA et a été aussi reconduit à la tête de la Représentation de cette Organisation régionale à Berlin.

Au niveau des Droits de l'Homme, le Royaume a été élu, pour la première fois, Président du Conseil des Droits de l'Homme. Il a, par ailleurs, enregistré une présence renforcée au sein de l'architecture onusienne des droits de l'Homme. Ainsi le Maroc a été réélu au Comité des Droits de l'Homme pour la période 2025-2028. Il a été reconduit Membre du Sous-Comité pour la Prévention de la Torture pour la période 2025-2028 et a été élu pour un 2ème mandat au sein du Comité des droits des personnes handicapées. Le Royaume a été également élu au Comité des droits économiques, sociaux et culturels pour la période 2025-2028.

Dans le domaine du désarmement, le Maroc a été élu Président de la 6ème Conférence pour l'établissement d'une zone exempte d'armes nucléaires au Moyen-Orient, pour l'année 2025, et a été également désigné membre du Comité de pilotage du Forum Global de lutte contre le terrorisme nucléaire et radiologiques (FTPRINT).

Dans les domaines touchant au développement économique, le Maroc a été élu Président du conseil d'Administration du Programme Alimentaire Mondial (PAM) et membre du Groupe de Travail chargé de l'examen de la gouvernance de cet organisme Onusien, pour 2024. Il a été également élu Vice-Président du sous-comité sur la gestion des pêches de l'Organisation des Nations-Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), et membre du Comité Directeur du Cadre Mondial sur la pénurie d'eau dans l'agriculture (WASAG).

Le Royaume a été élu membre du Comité des programmes et des budgets de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) pour la période 2024-2025 et à la Présidence du Comité Intergouvernemental Spécial de l'ONU chargé de la Coopération Fiscale.

S'agissant du Conseil Economique et Social des Nations Unies (ECOSOC), le Maroc a été choisi pour co-présider avec la Finlande le Forum de l'ECOSOC sur la science, la technologie et l'innovation, en mai 2025.

Le Maroc a pu également accéder à des postes phares dans la région Arabe, notamment en tant que membre du nouveau Bureau Exécutif du Conseil des ministres arabes de l'électricité, membre au Conseil des ministres arabes du Tourisme, membre au Conseil des ministres arabes de l'Eau, et membre au Conseil des ministres arabes de l'Habitat et de l'Urbanisme.

Au niveau de l'Union Africaine, le Maroc a été élu au poste de Secrétaire Général de l'Organisation africaine des Institutions Supérieures de Contrôle des Finances Publiques (AFROSAI). Il a été également élu membre du Conseil Spatial africain de l'Agence Spatiale Africaine de l'UA.

Au niveau maritime international, le Maroc a été réélu, en novembre 2024, membre de la Commission des limites du Plateau Continental, principal Organe de la Convention du droit de la mer, chargé de statuer sur les demandes des Etats parties d'extension du plateau continental. Le Royaume a été également élu membre du Conseil de l'Autorité Internationale des Fonds Marins.

Au niveau Social, le Maroc a été choisi Co-facilitateur avec la Belgique du processus de négociation onusien relatif aux modalités d'organisation du Sommet Social Mondial, prévu en novembre 2025 au Qatar.

Le Royaume a été également élu à la Présidence de l'Organe de Contrôle des Stupéfiants et Rapporteur de la 68ème Session de la Commission des Stupéfiants. Le Maroc a été élu membre du Conseil Consultatif de l'Union Africaine sur la lutte contre la corruption. Il a été aussi élu Vice-Président de la 12ème Réunion de la Conférence des Etats Parties à la Convention des Nations Unies contre la criminalité Transnationale Organisée (UNTOC), et Membre au Conseil des ministres arabes de la Justice.

Au niveau de la Fonction publique internationale, le Royaume a été réélu membre de la Commission de la Fonction publique Internationale des Nations Unies pour la période 2025-2028.

Dans le domaine culturel, le Maroc a été désigné comme membre du Conseil d'Administration de l'Institut de l'UNESCO pour l'Apprentissage "Tout au Long de Vie". Le Royaume a été aussi désigné Vice-Président de l'Assemblée générale de l'ICOMOS de l'UNESCO pour l'année 2024, et élu à la Présidence du Conseil International de Coordination du programme de l'UNESCO sur l'Homme et la biosphère.

Il a également été élu à la Vice-Présidence de la 10ème Session de l'Assemblée Générale de la Convention de 2003 pour la Sauvegarde du Patrimoine Culturel Immatériel.

Les villes de Benguerir, d'Agadir, de Fès et d'Essaouira ont été désignées Villes Apprenantes de l'UNESCO. En outre, la ville de Tétouan a été désignée pour accueillir la 1ère Réunion régionale Arabe des Villes Créatives de l'UNESCO, alors que la ville de Rabat a été élue Capitale Mondiale du Livre pour l'année 2026.

Dans le domaine des sports, le Royaume a été élu Vice-Président du Comité International Olympique.

Conformément aux Très Hautes Orientations Royales, l'ensemble de l'appareil diplomatique marocain, en coordination étroite avec tous les ministères et institutions nationales concernés, restera mobilisé pour le rayonnement de l'action du Maroc en faveur d'un multilatéralisme solidaire, agissant et orienté vers l'action, à travers la promotion d'un déploiement optimal des compétences marocaines au sein des Organisations internationales et régionales, souligne le communiqué.