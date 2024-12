Maroc: Le Conseil de gouvernement adopte un projet de décret relatif au statut du personnel de la DGAPR

Rabat — Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat, a adopté le projet de décret n° 2.24.1096 portant statut du personnel de la Délégation générale à l'Administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR), présenté par la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration, Amal El Fallah Seghrouchni.

Ce projet s'inscrit dans le cadre d'une révision globale du statut du personnel de la DGAPR pour l'adapter à la nature du secteur et à la spécificité des missions et des obligations professionnelles de cette catégorie d'agents de l'Etat, indique un communiqué du ministère délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement.

Le projet comprend de nouvelles dispositions réglementaires concernant la gestion du parcours administratif et professionnel de ces agents, notamment en termes de désignations, de hiérarchie des cadres, de grades et de procédures de recrutement, de démarcation, de formation et de promotion, ajoute le communiqué.

Te texte vise à augmenter les rémunérations d'encadrement, de formation et de risques et à créer une compensation pour les charges particulières, compte tenu de l'énormité des responsabilités remplies par les agents pénitentiaires et de l'incidence élevée des risques professionnels liés à l'exercice de leurs fonctions, ainsi qu'à améliorer leurs conditions financières et sociales, ce qui contribuera à les motiver pour adhérer aux différents programmes et à améliorer leur performance professionnelle.

Le communiqué indique, par ailleurs, que l'examen du projet de décret n° 2.24.730 portant création de la Délégation régionale du Tourisme, de l'Artisanat, de l'Économie sociale et solidaire, de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et fixation des attributions et de l'organisation de ladite Délégation, et du projet de décret n° 2.24.731 portant création de la délégation régionale du Commerce, de la Production industrielle et extractive et de l'Insertion économique, et la fixation de ses attributions et de son organisation, a été reporté à une réunion ultérieure du conseil du gouvernement.