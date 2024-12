Libye: Bouznika - La Chambre des représentants et le Haut Conseil d'État libyens expriment leur gratitude au pays pour ses efforts visant à mettre fin à la crise en Libye (Communiqué final)

Bouznika — La Chambre des représentants et le Haut Conseil d'Etat libyens ont exprimé, jeudi à Bouznika, leur gratitude au Royaume du Maroc pour ses efforts inlassables visant à mettre fin à la crise et à rétablir la sécurité et la stabilité en Libye.

"Nous réitérons nos profonds remerciements et notre immense gratitude au Maroc frère, Roi, gouvernement et peuple, pour l'hospitalité, l'accueil chaleureux et le grand soutien que le Royaume n'a eu de cesse de fournir au peuple libyen pendant plusieurs années afin de mettre fin à la crise et de rétablir la sécurité, la stabilité et l'unité en Libye", souligne-t-on dans le communiqué final lu par Salah Mitou, membre du Haut Conseil d'État, au nom du Conseil et de la Chambre, à l'issue de leur réunion consultative tenue à Bouznika.

Ayant réuni 120 participants, cette rencontre initiée dans le cadre du Dialogue inter-libyen, s'inscrit dans le sillage des efforts déployés en vue de donner un nouvel élan au processus politique en Libye et d'aboutir à des élections présidentielles et parlementaires à travers une feuille de route menant à la formation d'un gouvernement d'union.

Sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Royaume du Maroc a accueilli en 2015 à Skhirat une série de rounds de dialogue entre les parties libyennes, sous l'égide des Nations unies, qui ont abouti à l'Accord de Skhirat qui fut un tournant dans le règlement de la crise libyenne.

Cet accord a débouché sur la formation du Conseil présidentiel du gouvernement d'entente nationale, à l'établissement de mécanismes visant à unifier les institutions de l'État et à l'organisation d'élections afin d'achever la mise en place des institutions de l'État libyen et d'assurer son unité nationale et sa souveraineté territoriale, en réponse aux aspirations du peuple libyen au progrès, à la prospérité et au développement.