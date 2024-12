Maroc: Belgique - Des personnalités de renom font leur entrée à l'association 'Les Amis du pays'

Bruxelles — L'association "Les Amis du Maroc", qui oeuvre pour resserrer les liens d'amitié et de coopération entre le Maroc et la Belgique, s'est dotée d'un comité d'honneur composé de personnalités de renom, présenté mercredi soir lors d'une réception à Bruxelles.

Cet événement, tenu à la Maison Ernest Solvay, du nom du chimiste et industriel belge (1838-1922), fondateur du groupe international de chimie Solvay, s'est déroulé en présence du ministre belge des Affaires étrangères, Bernard Quintin, de l'Ambassadeur du Maroc en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg, Mohamed Ameur, de plusieurs ambassadeurs accrédités en Belgique, notamment ceux de France et de Hongrie, et de plusieurs personnalités politiques, économiques, médiatiques et de la société civile.

Le comité d'honneur est présidé par la belgo-marocaine Ilham Kadri, PDG du groupe Solvay jusqu'à fin 2023 et depuis PDG de la société Syensqo, née de la scission de ce groupe. Le comité compte pour membres le PDG de la banque Belfius, Marc Raisière, l'homme d'affaires Luc Bertrand, le directeur général de la Société fédérale de participation et d'investissement, Koen Van Loo, les académiciens Bruno Colmant et Jean-François Raskin et le chorégraphe Sidi Larbi Cherkaoui.

Intervenant à cette occasion, M. Ameur a estimé que le lancement officiel de ce comité d'honneur constitue "un événement marquant dans la relation entre les deux pays et dans la construction d'un avenir commun toujours plus fort", notant que les relations entre le Maroc et la Belgique sont d'une "richesse exceptionnelle" et reposent sur une histoire partagée de coopération et d'amitié.

Il a également mis en avant le "dynamisme sans précédent" qui marque ces relations dans tous les domaines, soulignant la tenue, en avril dernier à Rabat, de la Haute commission mixte de partenariat Maroc-Belgique, lors de laquelle les deux pays ont réitéré leur engagement pour construire un partenariat d'excellence, ainsi que la commémoration tout au long de cette année du 60ème anniversaire de la signature de l'accord bilatéral de main d'oeuvre, qui a ouvert la voie à l'installation d'une importante communauté marocaine en Belgique et jeté les bases d'une relation forte et durable entre les deux peuples.

M. Ameur a aussi salué le rôle que joue l'association "Les Amis du Maroc" dans ce sens, relevant que les initiatives de la société civile et des citoyens sont essentielles pour promouvoir les échanges culturels, renforcer la compréhension mutuelle et développer de nouveaux projets de coopération.

De son côté, le président de l'association, Francis Delpérée, a salué la création de ce comité d'honneur qui compte des personnalités de grand calibre à même de dynamiser l'action de l'association en faveur de la coopération, de la solidarité et des échanges maroco-belges, ajoutant que cette association, créée en 2019, se veut un think-tank et un espace d'information, d'échange et de réflexion sur les moyens de renforcer les liens de coopération et de partenariat entre les deux Royaumes.

Pour sa part, Mme Kadri s'est dite heureuse d'accueillir les Amis du Maroc dans la demeure d'Ernest Solvay, un pionnier de l'industrie belge et à l'échelle mondiale et grand mécène de la recherche scientifique à son époque, et de contribuer au renforcement et au rayonnement des relations entre les deux pays, à travers ce comité d'honneur qui compte des personnalités distinguées.