Tunisie: « La démarche qualité » au coeur de la 13e journée scientifique du CHU Habib Thameur

L'hôpital universitaire Habib Thameur a organisé, ce jeudi , à l'Académie diplomatique internationale de Tunis, sa 13e journée scientifique au profit du personnel médical et paramédical, des administrateurs et des ouvriers sous le slogan « La démarche qualité » pour promouvoir la culture de la qualité, présenter les défis communs et échanger les expériences.

Dans une déclaration à l'agence TAP, le directeur général du Centre hospitalo-universitaire (CHU) Habib Thameur, Sahbi Dhahri, a indiqué que les objectifs de cette journée scientifique, qui voit la participation de 450 médecins, administrateurs, cadres paramédicaux et ouvriers, consistent à mettre en place la démarche qualité afin d'avoir l'accréditation de l'Instance nationale de l'évaluation et de l'accréditation en santé (INEAS). D'ailleurs, l'hôpital a présenté son dossier d'accréditation à l'instance avant la fin de l'année 2023 et se prépare actuellement à toutes les étapes de l'évaluation.

À cet égard, il a souligné que l'hôpital a mis en place les bases de la qualité à travers la cellule de qualité et le comité de pilotage mis en place en 2021 et la formation d'un groupe de médecins, d'administrateurs et de paramédicaux dans le domaine de la démarche qualité.

Il a souligné que depuis 2013, l'hôpital a établi un dispositif de gestion de la qualité à travers la numérisation des services de santé tels que les dossiers médicaux, l'enregistrement, les rendez-vous et l'accès à distance, afin de faciliter les services pour les patients. Il a signalé, en outre, l'existence de projets en cours pour améliorer l'infrastructure, les équipements et la qualité des services.

Pour sa part, la cheffe du service des urgences et de la réanimation au CHU Habib Thameur, Nabiha Borsali Falfoul, a indiqué que cette manifestation scientifique comprend des conférences sur l'accréditation, la qualité et la numérisation dans les services de santé, ainsi que des ateliers destinés au personnel médical et paramédical et aux administrateurs sur la démarche qualité dans les différentes spécialités et le parcours du patient.

Selon Falfoul, l'obtention de l'accréditation dans le domaine de la santé va au-delà des compétences et des capacités. Elle repose essentiellement sur le parcours médical, l'organisation, les transactions et la satisfaction du patient. À cet égard, elle a souligné que la satisfaction des citoyens à l'égard des services fournis est mesurée périodiquement, la dernière en date étant celle de l'année en cours, où la satisfaction des citoyens a dépassé les 70 %.

À noter que l'hôpital universitaire Habib Thameur compte plus de 889 employés médicaux, paramédicaux, administratifs et ouvriers et reçoit plus de 21 000 admissions par an, tandis que l'hôpital de jour accueille plus de 6 500 patients et effectue plus de 160 000 consultations externes et 45 000 consultations au service des urgences.