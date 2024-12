Congo-Brazzaville: Pagir - Le plan d'action exercice 2025 en cours d'élaboration

Afin de planifier et budgétiser les activités à mettre en oeuvre au cours de l'exercice budgétaire 2025 dans les deux volets du programme, les responsables des structures bénéficiaires du Programme accélérer de la gouvernance institutionnelle et les réformes pour un fonctionnement durable des services (Pagir) se réunissent, les 19 et 20 décembre à Brazzaville, pour échanger sur la question.

Les participants vont présenter les fiches techniques, le plan de passation des marchés et rioriser les activités ; examiner et valider la liste complète des activités retenues au titre du projet du plan de travail et budget annuel (PTBA) 2025 ; harmoniser les bases des données des projets du PTBA 2025 ; présenter et valider le projet du PTBA 2025 avec des déclinaisons au plan mensuel, trimestriel, semestriel et annuel et, enfin, rédiger le rapport de l'atelier en mettant en exergue les points forts et les faiblesses relevées en vue de leur amélioration.

Ouvrant les travaux, Jean Joël Ngoulou, expert au Trésor et comptabilité publique, a indiqué que la tenue de cet atelier constitue une grande étape au processus d'appropriation du nouveau mécanisme de financement, le prêt-programme pour les résultats (PfroR) dans le domaine des finances publiques car, a-t-il expliqué, il en va de la mise en oeuvre efficace et efficiente des réformes en cours dans ce domaine avec le passage en mode gestion en budget programme et l'opérationnalisation des transferts de gestion centralisée des secteurs de l'éducation et de la santé aux administrations déconcentrées dans l'optique de l'amélioration des performances.

« L'exercice d'élaboration du PTBA 2025 et des activités prioritaires du Pagir se tient dans un contexte particulier, marqué par la suspension des décaissements des projets financés par la Banque mondiale au Congo; l'opérationnalisation du secrétariat permanent aux réformes des finances publiques avec la mise en place de tous ces experts; le déblocage du mécanisme de décaissement des fonds du Pagir, volet PfroR avec la prise de l'arrêté portant modalités de décaissements de ces fonds du PfroR avec la nomination du régisseur... », a indiqué Jean Joël Ngoulou.

« Au cours de cet atelier, vous allez examiner le projet de PTBA 2025 pour la partie financement du projet d'investissement et les documents proposés afin de ressortir les priorités des activités pour la partie programme axée sur les résultats PfroR et surtout plancher sur la pertinence et la faisabilité des activités qui seront retenues pour la deuxième année du Pagir », a-t-il-poursuivi.

Financé à hauteur de 70 millions de dollars, environ 41,6 milliards FCFA, le Pagir vise à appuyer le gouvernement dans sa politique de renforcement de la gouvernance et de la gestion des finances publiques. Il devrait permettre à terme d'accroître l'efficacité de la mobilisation des ressources domestiques et la gestion des dépenses de l'État dans la santé et l'éducation.

Mis en place pour une durée de quatre ans (2023-2027), le Pagir comprend deux volets, à savoir un financement portant sur les résultats d'un montant de 55 millions de dollars américains ainsi qu'un financement de projet d'investissement d'un montant de 15 millions de dollars américains.