Sénégal: L'élève Sokhna Aminata Fall remporte la première édition du concours 'Miss littérature pays'

Dakar — L'élève Sokhna Aminata Fall, du lycée d'excellence Mariama Ba de Gorée a été désignée, mercredi, "Miss littérature Sénégal" à l'issue de la phase finale de ce concours littéraire organisé au Grand théâtre, Doudou Ndiaye Coumba Rose, a constaté l'APS.

Pour cette première édition, mademoiselle Fall a remporté la couronne du concours après une rude compétition littéraire mettant en lice dix jeunes filles venues d'écoles et d'universités différentes du Sénégal.

Sokhna Aminata Fall va ainsi représenter le Sénégal à la grande finale internationale prévue au Bénin en juillet 2025.

La présidente du jury, l'écrivain et professeur André-Marie Diagne Bonané, a souligné que "ces jeunes filles ont du mérite", même si elle déplore leur manque de culture générale.

Elle a indiqué que Sokhna Aminata Fall a remporté plus de points, soit 129 au total contre 127 points pour Ndèye Thioro Badiane de l'université Alioune Diop de Bambey et 75 points pour Ndella Cissé, élève au lycée des Parcelles assainies de Dakar. Elles sont respectivement 2e et 3e dauphines.

Les dix candidates ont été évalué sur la cohérence de leur discours, le langage, la grammaire, la logique, l'orthographe, la littérature sénégalaise et africaine, le résumé et l'intérêt de la visite effectuée au musée de la Femme Henriette Bathily, et du livre de la marraine "Rouge silence », entre autres.

Marraine du concours "Miss littérature Sénégal", l'écrivain et professeur de français Fatimata Diallo Ba s'est réjouie de l'initiative et a félicité les candidates.

"Ce concours, permet de mettre en pratique l'intellect et la créativité de nos jeunes filles à travers l'écriture", dit-elle ajoutant qu'une nouvelle génération de femmes écrivaines est née et va assurer "la relève de la littérature sénégalaise".

Initiatrice de ce concours, la journaliste culturelle, Salamata Ousmane Diallo, précise qu'au-delà de la compétition, "Miss Littérature Sénégal" se veut une plateforme de promotion du livre, en particulier le livre écrit par des femmes.

Dans un souci de faire un maillage du territoire national lors des échéances à venir, elle a suggéré, de "décentraliser les présélections, en les organisant dans plusieurs régions du pays".

"Cela permettra de donner une véritable chance à chaque jeune fille de révéler son talent et partager sa passion pour la culture", explique-t-elle.

Le concours "Miss littérature Sénégal", a enregistré au départ 95 candidatures. Une présélection de 60, puis de 30 et enfin de 10 candidates a permis d'en arriver aux finalistes de ce concours lancé cette année au Sénégal.