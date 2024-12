Sénégal: Kédougou - Plus de 400 patients opérés gratuitement de la cataracte

Kédougou 19 déc (APS) - Plus de 400 patients atteints de la cataracte ont été gratuitement opérés lors d'un camp de chirurgie cataracte organisé au Centre hospitalier régional Amath Dansokho de Kédougou, a indiqué à l'APS le directeur de cette structure sanitaire régionale, Elhadji Amadou Dieng.

Ce camp de chirurgie est organisé par le ministère de la Santé et de l'Action sociale à travers la Direction de la lutte conte la maladie, en partenariat avec l'ONG Direct Aid Society et l'ONG oeil du monde.

"Ces trois jours consacrés à ce camp de chirurgie ont permis d'opérer plus de 400 malades sur une consultation de 1.200 patients ", a-t-il dit.

Elhadji Amadou Dieng. s'exprimait à la clôture du camp de chirurgie en présence du coordonnateur Direct Aïd Society Mouhamadou Moctar Dieng et de la consultante à l'organisation humanitaire » Eye of the world Team », Salah Helmy et de médecins chirurgiens égyptiens.

Il a indiqué qu'au Sénégal, chaque année 50.000 cas de cataracte sont répertoriés. »Les malades, a-t-il relevé, ont souvent des difficultés et des problèmes pour se soigner à cause d'une prise en charge qui coûte très chère ".

Tirant le bilan des soins offerts gratuitement aux patients durant ces trois jours, il a estimé que cette initiative »a été une excellente prouesse ».

"C'est une excellente prouesse parce qu'après la biométrie qui a permis de savoir le type d'implant pour chaque malade de manière spécifique, on a pu faire la +phaco imilfiaction+ (lacère), des techniques modernes de soins de la cataracte qui nous ont permis de prendre en charge 400 malades au niveau de l'hôpital" a précisé, le directeur du centre hospitalier régional Amath Dansokho.

Le coordonnateur de l'ONG Direct Aid Society, Mouhamadou Moctar Dieng a magnifié »la collaboration durable » avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale du Sénégal.

"On a une collaboration avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale, qui date de 2000, et c'est le ministère qui donne des orientations dans le cadre de chaque camp de chirurgie, et on agit en fonction de ses directives ", a souligné M. Dieng.