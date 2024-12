Sénégal: Des Sénégalais bloqués dans le désert nigérien - L'appel au secours d'Adha à l'Etat

Dans un communiqué, Action pour les droits humains et l'amitié (Adha) tire la sonnette d'alarme : elle exprime sa «vive préoccupation face à la situation critique de nombreux compatriotes sénégalais bloqués dans le désert du Niger, notamment dans les camps de l'Organisation internationale pour les migrations (Oim)».

Selon ses décomptes, il y aurait 42 Sénégalais dans le camp d'Assamaka. «Ces migrants, ayant pour la majorité transité par l'Algérie dans l'espoir de rejoindre l'Europe, se trouvent aujourd'hui dans des conditions d'extrême précarité. Ces compatriotes, ayant directement sollicité notre organisation pour alerter sur leur détresse, subissent les conséquences d'expulsions brutales et sont confrontés à un quotidien dégradant. Leur appel désespéré ne peut être ignoré et nécessite une intervention rapide et décisive des autorités compétentes», rappelle Adama Mbengue.

«Il est important de rappeler qu'en 2022, Adha avait déjà apporté son assistance pour le rapatriement de 173 Sénégalais bloqués dans des conditions similaires au Niger. Ce précédent souligne la récurrence de ces tragédies humaines et met en lumière les lacunes persistantes dans la prise en charge des citoyens sénégalais en situation de détresse à l'étranger», note M. Mbengue.

Face à ce drame migratoire, il demande au gouvernement de «s'activer immédiatement pour organiser, en concertation avec les autorités nigériennes, le rapatriement de ces compatriotes dans les meilleurs délais, renforcer les mécanismes de protection consulaire, afin d'assurer une assistance rapide et efficace aux Sénégalais en difficulté à l'étranger». Puis, l'Ong lance un appel à la solidarité nationale et internationale, notamment à l'endroit des partenaires internationaux, des agences humanitaires et des organisations de la Société civile, pour soutenir cette action de rapatriement et contribuer à la réintégration durable des migrants dans leur pays d'origine. «Le cri de détresse de ces Sénégalais bloqués dans le désert du Niger interpelle la conscience collective. Il est impératif que les autorités sénégalaises prennent toutes les mesures nécessaires pour répondre à cette urgence humanitaire, tout en engageant des actions concrètes pour prévenir de tels drames», poursuit le président d'Adha.