Gambie: Le directeur général des Services de Ferry dévoile le plan 2025 avant la mise en service du nouveau ferry

Les Services de Ferry s'apprêtent à mettre en service le ferry Kanilai récemment réhabilité d'ici la fin du mois de mars 2025, selon le directeur général, Mr Abdoulie Tambedou.

Dans un entretien avec le quotidien The Point, Mr Tambedou a révélé qu'en dépit de nombreux défis opérationnels, des progrès significatifs ont été réalisés, avec des composants clés déjà expédiés et des travaux d'installation qui devraient commencer au début de l'année 2025.

Mr Tambedou a révélé que quatre nouveaux moteurs et les accessoires connexes devraient arriver à Banjul d'ici la fin du mois de décembre 2024, tandis que l'installation devrait commencer au cours de la deuxième semaine de janvier 2025. Il a ajouté qu'une autre cargaison contenant quatre nouveaux systèmes de propulsion SRP, des embrayages et des composants hydrauliques est attendue en février 2025, ouvrant la voie à la mise en service du ferry en mars 2025.

Il a reconnu que le service de ferry a été confronté à plusieurs défis, notamment une infrastructure vieillissante, une capacité opérationnelle limitée et des contraintes financières. Les vieux ferries, les ponts de débarquement et les cales provinciales ont un besoin urgent de réhabilitation en raison d'années d'usure. Il a noté que la fermeture des points de passage de la Trans-Gambie, de Basse et de Fatoto avait entraîné un sureffectif, le personnel retenu augmentant les coûts opérationnels malgré la réduction de l'activité.

Mr Tambedou a également souligné les difficultés financières causées par les taux de change élevés, qui rendent l'importation de pièces détachées coûteuse. En outre, le service de ferry est confronté à des droits de douane sur les composants et le carburant importés, ainsi qu'à des tarifs réglementés par le gouvernement qui limitent la génération de revenus.

Il s'est dit préoccupé par la réticence de certains membres du public et du personnel de sécurité à payer les frais de traversée, ce qui pèse encore plus sur les finances du service.

Un autre problème pressant est l'absence d'un chantier naval pleinement fonctionnel, qui, selon lui, retarde l'entretien et rend les réparations risquées et fastidieuses. Il a également cité les risques environnementaux, tels que les filets de pêche et les débris des pêcheurs artisanaux près de Barra, qui endommagent fréquemment les systèmes de propulsion des ferries, entraînant des réparations longues et coûteuses.

Malgré ces difficultés, Mr Tambedou s'est montré optimiste quant à la transformation des services de ferry grâce à la modernisation et au développement des infrastructures. Il a annoncé des plans pour l'introduction d'un système de billetterie numérique, permettant aux passagers d'acheter des billets par le biais d'applications bancaires ou de plateformes d'argent mobile avant d'arriver au terminal. Cette initiative vise à réduire les temps d'attente et à améliorer l'efficacité.

En outre, les services de ferry s'attendent à la réception de deux nouveaux ferries d'ici la fin de 2025 et le début de 2026. Des travaux de réhabilitation des ponts de débarquement à Banjul et Barra, ainsi que des cales provinciales, sont également prévus. Mr Tambedou a révélé que le service de ferry a l'intention d'introduire une opération 24 heures sur 24 à la traversée Banjul-Barra d'ici mai 2025, une fois que le ferry de Kanilai sera pleinement opérationnel et que les ponts de débarquement auront été réhabilités.

Il a également annoncé des plans pour le développement d'installations de second débarquement à Banjul et à Barra, et ce, en vue de réduire la congestion et d'améliorer les temps de rotation. Des programmes de formation continue du personnel seront mis en oeuvre pour améliorer les compétences techniques et informatiques, afin de permettre au personnel de gérer efficacement les nouveaux ferries et les infrastructures modernes.

Mr Tambedou a conclu en se disant convaincu que ces efforts permettraient la modernisation des opérations de ferry, l'amélioration de la fiabilité du service, la création de nouvelles opportunités d'emploi et d'assurer la viabilité financière des Services de Ferry de la Gambie.

