Togo: La réconciliation a du sens

Le Haut-Commissariat à la Réconciliation et au Renforcement de l'Unité Nationale (HCRRUN) a présenté ce jeudi à Lomé le bilan de ses activités pour l'année 2024, mettant en lumière les progrès réalisés dans le cadre du programme de réparations destiné aux victimes des conflits post-électoraux au Togo.

Au cours de l'année, 3 250 victimes ont bénéficié d'une indemnisation et d'une prise en charge psycho-médicale. Ce volet psychologique et médical témoigne de l'engagement du HCRRUN à répondre aux besoins matériels et émotionnels des victimes, soulignant une approche globale et inclusive du programme.

Selon le rapport, le taux de satisfaction des bénéficiaires s'élève à 99,66%, un résultat exceptionnel qui reflète l'efficacité et l'impact des actions menées.

En 2024, le HCRRUN a également pris en charge 183 orphelins, en conformité avec sa mission de protection des personnes les plus vulnérables.

Depuis le lancement du programme en 2017, le HCRRUN a assisté 30 493 victimes, soit près de 80% des personnes identifiées dans la base de données de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation (CVJR).

Le coût total des réparations depuis 2017 s'élève à 27 milliards de Fcfa, un investissement significatif consenti pour promouvoir la réconciliation nationale et réparer les torts causés par les conflits passés.

Un engagement pour la transparence et la gouvernance

Lors de la présentation, Awa Nana Daboya, présidente du HCRRUN, a souligné l'importance de rendre compte annuellement des progrès réalisés :

« En se pliant tous les ans à cette tradition, le HCRRUN entend se conformer à la recommandation de la CVJR qui suggère avec force qu'un compte rendu régulier soit fait aux populations concernant l'exécution du programme de réparation. »

Cette démarche reflète l'engagement du HCRRUN à promouvoir la bonne gouvernance et à maintenir un dialogue transparent avec les populations. Les rapports annuels sont essentiels pour renforcer la confiance entre les citoyens et les institutions, un élément clé pour une réconciliation durable.

Depuis sa mise en oeuvre, le programme de réparations du HCRRUN a permis des avancées notables, tant sur le plan matériel que symbolique. En traitant près de 80% des cas identifiés, l'organisme démontre son engagement continu à panser les plaies des conflits passés et à bâtir une société plus juste et unie.

Malgré les défis restants, notamment la prise en charge des victimes encore non assistées, les résultats obtenus jusqu'à présent sont encourageants et témoignent de l'impact positif des actions menées par le HCRRUN sur le chemin de la réconciliation nationale.