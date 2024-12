Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 20 décembre 2024

Sénégal : Enjeux de gouvernance ou jeux politiques ?

Le Sénégal vient de réussir coup sur coup, en l’intervalle d’un an, son élection présidentielle et le renouvellement de son Assemblée nationale, avec les élections législatives anticipées qui ont suivi, après la dissolution de ladite Assemblée nationale. Le parti Pastef a obtenu une majorité confortable de 130 députés sur les 165 que compte l’Assemblée nationale et dispose désormais des coudées franches pour mettre en œuvre son programme de gouvernement.

Il faut dire que l’épisode des législatives, qui a entamé le processus de recomposition de l’espace politique, n’a pas fini de révéler toutes les lignes de démarcation, pour ne pas dire de fracture, tant les alliances qui ont été nouées pendant les législatives ont étonné plus d’un par leur composition et pis par l’absence d’un programme sérieux. Tous les observateurs avertis, y compris les acteurs eux-mêmes en conviennent aujourd’hui, et la piètre qualité de leur campagne l’atteste. (Source allAfrica)

Algérie : Les forces politiques se préparent à subir les conséquences du soutien à Al Assad

Après la chute du régime de Bachar Al Assad en Syrie, les partis politiques en Algérie se mobilisent pour alerter des possibles répercussions pour le régime algérien, fort soutien du président syrien déchu.

L’Algérie a été l’un des seuls pays arabes à défendre le régime de Bachar Al Assad crise malgré le chaos provoqué par ce dernier depuis 2011. Le régime algérien a également milité pour le retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe, alors que son siège était gelé à cause du désastre humain causé par l’ancien président Bachar Al Assad. (Source Hespress)

RDC/Csac : 8 chaînes du bouquet Canal + frappées de 45 jours de suspension pour immoralité

À l'issue d'une plénière tenue ce jeudi 19 décembre 2024, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication (Csac) a pris la décision de suspendre 8 chaînes de télévision du bouquet Canal+ pour une durée de 45 jours. Ce, sur toute l'étendue du territoire national. Il s'agit de Canal + Pop, Canal + Elles, E, Syfy, MTV, Canal + Action, AB1 et Canal + Cinéma.

Le Csac motive sa décision par l'impératif de préserver l'ordre public et les bonnes mœurs. Car ces chaînes diffusent des programmes "immoraux" qui incitent la jeunesse à une "sexualité irresponsable". (Source mediacongo)

Gabon : Promulgation de la nouvelle Constitution par le Gén. Oligui Nguema

C’est une étape décisive que le Gabon vient de franchir dans son processus de transition entamé au lendemain du coup d’Etat du 30 AOÛT 2023. En effet, le président de la Transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema a procédé à la promulgation de la Constitution adoptée à une large majorité par référendum. Cet acte s’est déroulé ce 19 décembre 2024 au cours d’une cérémonie solennelle organisée à la Place de la Libération, et à laquelle ont pris part les membres de la Cour constitutionnelle et l’ensemble du gouvernement de Transition, ainsi que les représentants des corps diplomatiques.

Cette cérémonie a débuté par l’acte de promulgation par le chef de la Transition, de la nouvelle loi fondamentale, suivie de la remise symbolique du document au président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Aba’a Owono. Par la suite, le général Brice Clotaire Oligui Nguema a tenu un discours au cours duquel il a dit tous les bienfaits de cet acte solennel, pour le devenir de la nation gabonaise. (Source GabonMediaTime)

Quatre Français détenus au Burkina Faso ont été libérés, confirme l’Élysée

Quatre fonctionnaires français accusés d'espionnage et détenus depuis plus d'un an au Burkina Faso ont été libérés, a appris RFI auprès de l’Élysée ce 19 décembre, confirmant des informations de la presse marocaine et de l’AFP. « Le Président de la République s'est entretenu hier, mercredi 18 décembre 2024, au téléphone avec Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Roi du Maroc, afin de le remercier chaleureusement de la réussite de la médiation qui a rendu possible la libération de nos quatre compatriotes retenus depuis un an au Burkina Faso », a indiqué l’Élysée.

Une information confirmée côté burkinabè par la radiotélévision nationale (RTB) qui indique que le président a été « sensible à la médiation du roi du Maroc », puisque c'est Rabat qui a obtenu cette libération. (Source RFI)

En Côte d’Ivoire, le bilan en demi-teinte de la CMU

Lancé en 2019, ce dispositif de protection sociale se heurte à des réticences culturelles, mais aussi à un manque de confiance de la population envers la classe politique.

Depuis le lancement en 2019 de son dispositif de protection sociale, appelé couverture maladie universelle (CMU), la Côte d’Ivoire tente de le faire appliquer à l’échelle nationale. Le système est simple. L’individu doit d’abord s’inscrire en mairie, où une carte individuelle lui est remise. Pour l’activer, il doit ensuite s’acquitter d’une cotisation mensuelle de 1 000 francs CFA (1,52 euro) qui lui permet de bénéficier d’une remise de 70 % sur les consultations médicales et sur une large liste de médicaments. Pour les personnes considérées comme « indigentes », la prise en charge passe à 100 %. (Source Lemonde Afrique)

Tchad : La loi de finances 2025 promulguée

Par décret pris ce 19 décembre, le Président Mahamat Idriss Déby Itno a promulguée la loi N°1908 portant loi de finances pour l’exercice 2025. Elle a été adoptée le 6 décembre par les Conseillers nationaux. La loi de finances pour l’exercice 2025 table sur 2 420 milliards 800 millions FCFA. Les dépenses sont évaluées à 2 320 milliards 800 millions FCFA.

Selon le ministère de Finances, la situation économique et budgétaire s’annonce prometteuse pour 2025, avec des objectifs ambitieux pour renforcer les ressources publiques et réduire la dépendance aux revenus pétroliers. (Source apanews)

Mali : 680 milliards FCFA attendus de la mine de lithium de Goulamina

La mine de lithium de Goulamina a été officiellement mise en service par le gouvernement malien le 15 décembre 2024, constituant une avancée notable dans la progression économique du pays. Cette démarche, qui implique un investissement considérable de 318 millions de dollars, est considérée comme une force cruciale pour revitaliser l’économie locale et générer des opportunités pour les sociétés maliennes.

Avec un chiffre d’affaires estimé à 680 milliards de FCFA, la mine devrait non seulement produire des recettes importantes pour l’État, mais également promouvoir l’apparition de projets entrepreneuriaux locaux. (Source Africa 24)

Au Cameroun, la communauté Moundang prise au piège du système Biya ?

Dans l’Extrême-Nord du Cameroun, les élites de l’influente communauté moundang se déchirent par associations interposées. En jeu : leur capacité à jouer un rôle dans le maillage du pouvoir, en vue des échéances électorales à venir.

Parfois, au Cameroun, les batailles politiques à portée nationale se déroulent loin de Yaoundé. C’est le cas de celle qui a lieu actuellement au sein de la communauté Moundang, une des plus importantes du département du Mayo-Kani, dans la stratégique région de l’Extrême-Nord, toujours surveillée de près par le président Paul Biya et ses stratèges à l’approche d’échéances électorales. (Source Jeune Afrique)

Burundi/Corruption : Le gouvernement durcit le ton contre la fraude fiscale

Ce mercredi 18 décembre, trois ministres, celui de l’Intérieur, celle de la Justice et celui des Finances ont réuni les forces de l’ordre, les gouverneurs et les hauts responsables de la justice pour discuter des moyens de lutter contre la fraude fiscale. Le ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique et du développement Communautaire, Martin Niteretse a rappelé que la perception des impôts est une « responsabilité partagée par toutes les forces de l’État et que la loi doit être appliquée sans exception ».

Martin Niteretse a également fait allusion à un individu qu’il n’a pas voulu citer, ayant détourné « trois milliards de francs burundais en trois mois », avertissant qu’une telle situation ne saurait se reproduire et qu’il n’y aura pas de pitié pour ce genre de « criminels ». (Source Iwacu)