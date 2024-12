Afrique de l'Est: Les institutions d'information et de renseignement du Soudan du Sud et d'Ethiopie ont tenu des discussions pour renforcer la cooperation

Addis Abeba — Les institutions d'information et de renseignement d'Éthiopie et du Soudan du Sud ont tenu une discussion visant à renforcer et à soutenir leurs divers efforts de collaboration.

Le Service national de renseignement et de sécurité éthiopien (NISS) a indiqué dans un communiqué de presse qu'il a envoyé à l'ENA aujourd'hui que le directeur général du service, l'ambassadeur Redwan Hussein, les directeurs généraux adjoints et d'autres hauts responsables du service ont échangé des points de vue avec la délégation sud-soudanaise dirigée par le directeur général du Bureau de la sécurité intérieure (ISB) du Soudan du Sud, le lieutenant-général Akech Tong Aleu.

A l'occasion, il a été discuté du fait que l'Éthiopie et le Soudan du Sud sont des pays ayant des liens historiques, culturels et interpersonnels forts. Les pays mènent des collaborations multiformes qui détermineront leur destin et leur existence communs. Il a également été indiqué que la route qui sera construite pour assurer les avantages économiques et la connectivité des populations des deux pays est essentielle pour élever les relations à un niveau supérieur.

Les deux parties ont également discuté des questions liées à la sécurité et au renseignement qui peuvent être résolues grâce à l'échange d'informations et à des déploiements conjoints. Selon le communiqué de presse, l'Éthiopie et le Soudan du Sud renforceront leur coopération existante pour mettre fin au trafic illégal d'armes, d'argent et d'êtres humains à travers leurs frontières ainsi que pour prévenir les activités terroristes, et continueront à oeuvrer pour assurer la stabilité régionale.

Ils ont également discuté des moyens de renforcer davantage la coopération en matière de renforcement des capacités, en faisant référence à la formation préalable dispensée aux responsables et experts de l'information et de la sécurité du Soudan du Sud au NISS.