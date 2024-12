Ethiopie: Les exportations de légumineuses et d'oléagineux du pays sont en plein essor

Addis Abeba — Les exportations de légumineuses et d'oléagineux d'Éthiopie sont florissantes ces dernières années, car le secteur agricole représente la part la plus importante des exportations du pays, a noté la ministre d'État du Commerce et de l'Intégration régionale, Yasmin Wohabrebbi.

S'adressant aujourd'hui au Forum de dialogue public-privé sur le secteur des légumineuses et des oléagineux, Yasmin a déclaré que les exportations agricoles de l'Éthiopie ont considérablement augmenté ces dernières années, tant en termes de qualité que de revenus, et qu'elles représentent également la part la plus élevée des recettes d'exportation du pays. Elle a souligné que le pays a obtenu environ 2,6 milliards de dollars d'exportations au cours des cinq derniers mois, car la part des légumineuses et des oléagineux a augmenté.

L'année dernière, le pays a obtenu plus de 675 millions de dollars d'exportations de légumineuses et d'oléagineux, ce qui montre que l'Éthiopie devient le favori de ce secteur sur le marché mondial. Le gouvernement a travaillé avec diligence pour enregistrer les réalisations récemment améliorées dans le secteur en concevant et en exécutant diverses initiatives habilitantes pour encourager le commerce d'exportation, a-t-elle affirmé.

Au cours des six dernières années, le gouvernement a entrepris une réforme économique locale complète pour transformer chaque secteur et réaliser une transformation structurelle en résolvant divers goulets d'étranglement.

Selon la ministre d'État, le commerce d'exportation a déjà montré des résultats encourageants suite à la réforme macroéconomique récemment exécutée qui manifeste la priorité accordée par le gouvernement au secteur.

Des efforts multiformes ont également été entrepris par le ministère du Commerce et de l'Intégration régionale en collaboration avec les parties prenantes concernées pour augmenter la production et la productivité et moderniser le système de commercialisation, a-t-elle révélé.

La nécessité de renforcer les activités en collaboration avec toutes les parties prenantes pour éradiquer le commerce de contrebande est essentielle, a-t-elle déclaré, ajoutant qu'il est également crucial d'utiliser correctement l'opportunité que la ZLECA apporte au marché du continent.

Le président de l'Association éthiopienne des exportateurs de légumineuses, d'oléagineux et d'épices (EPOSEA), Edao Abdi, a déclaré pour sa part que l'association a joué un rôle déterminant dans la promotion des exportations du pays sur le marché mondial en travaillant en étroite collaboration avec le gouvernement et d'autres parties prenantes concernées.

Il a souligné la nécessité de continuer à consolider la collaboration entre les parties prenantes pour faire face correctement à la demande de la concurrence mondiale dans le secteur. Le pays prévoit de sécuriser 5 milliards de dollars d'exportation d'ici un an, car les réalisations des cinq derniers mois ont clairement montré les progrès.