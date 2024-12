Ile Maurice: Visite pédagogique pour des étudiants de l'UTM

La ferme photovoltaïque de 5 MWp de Petite-Rivière a récemment accueilli une quinzaine d'étudiants en Master of Science in Engineering (MScEng) Renewable Energy de l'université de Technologie de Maurice (UTM). Cette visite pédagogique, organisée en collaboration avec Corexsolar International, a permis aux futurs ingénieurs de découvrir les aspects techniques et stratégiques de la production d'énergie solaire à grande échelle.

Pour Franck Rivas, directeur général de Corexsolar International, cette initiative illustre l'importance de tisser des liens solides entre le monde académique et le secteur industriel. «Il est crucial de rapprocher les universités et les entreprises pour permettre aux étudiants d'acquérir une vision concrète de leur futur environnement professionnel. Ces échanges renforcent leur capacité à intégrer rapidement et efficacement le monde du travail», a-t-il affirmé.

Encadrés par l'équipe d'ingénierie de SPV Petite-Rivière, les étudiants ont bénéficié de démonstrations pratiques sur les technologies utilisées et les processus de maintenance. Mirnal Mungra, directeur du programme MScEng Renewable Energy à l'UTM, a salué cette expérience immersive, qui complète l'enseignement théorique et prépare les étudiants aux défis du secteur.

Le programme MScEng Renewable Energy, une première dans la région, s'inscrit dans les objectifs nationaux visant 60 % d'énergies renouvelables d'ici 2030. «Avec ce type de collaboration, nous formons des experts capables de mener à bien cette transition essentielle pour Maurice» , a soutenu Mirnal Mungra.