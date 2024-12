Seychelles: Fermeture de l'Agence de presse SNA fin 2024

Suite à une décision conjointe du gouvernement seychellois et de l'Agence nationale des services d'information (NISA), l'Agence de presse des Seychelles (SNA) cessera ses activités journalistiques quotidiennes à compter du 19 décembre 2024.

Le site internet www.seychellesnewsagency.com ne sera plus opérationnel à partir du 1er janvier 2025. Le 4 octobre, le bureau du vice-président a publié un communiqué de presse annonçant que le gouvernement avait décidé de fusionner les activités de la SNA avec celles de la NISA, qui publie le journal Seychelles Nation. Ce dernier propose un service d'abonnement en ligne ainsi qu'une version imprimée, tandis que la SNA offre un accès gratuit aux informations en ligne.

« Cela suit la vision du gouvernement de rationaliser toutes ses activités et de s'adapter au rythme rapide auquel les médias modernes évoluent aujourd'hui », a déclaré le vice-président Ahmed Afif. La déclaration précise que la SNA et la NISA ont été informées de cette décision et « travailleront sur les modalités de cette intégration d'ici décembre 2024 ».

Un arrêt sans financement

Cependant, après discussions, le conseil d'administration de la NISA a décidé de ne pas poursuivre les activités de la SNA, le gouvernement ayant choisi de ne pas financer ses huit employés actuels. Fin novembre, deux postes ont été proposés au personnel de la SNA pour intégrer l'équipe de Seychelles Nation. Ces offres n'ont pas été acceptées par les journalistes et rédacteurs en chef de la SNA, qui se disent profondément lésés par cette décision soudaine. Jusqu'à présent, le gouvernement n'a pas expliqué publiquement les raisons ayant motivé l'arrêt du financement de l'agence de presse d'État et sa fermeture.

Réactions et inquiétudes

L'Association des professionnels des médias des Seychelles (AMPS) a exprimé son inquiétude face à la fermeture de la SNA dans un communiqué publié en novembre. L'association a souligné que « la fermeture de la SNA réduit encore davantage le paysage médiatique, déjà restreint, des Seychelles ».

Tous les autres médias seychellois, qu'ils soient imprimés ou en ligne, sont accessibles uniquement par abonnement payant. La fermeture de la SNA met donc fin à un accès gratuit à l'information en anglais et en français. La Seychelles Broadcasting Corporation (SBC) reste désormais la seule source d'information en ligne gratuite, diffusant en créole seychellois, anglais et français via sa chaîne YouTube et ses réseaux sociaux.

Un rôle crucial dans le paysage médiatique

Depuis son lancement en avril 2014 sous l'égide du Département de l'information, la SNA a joué un rôle essentiel dans la couverture et la diffusion des actualités locales et internationales. L'agence a informé à la fois le public seychellois et les audiences internationales, étant régulièrement citée par des diffuseurs, agences de presse et journaux de renommée mondiale.