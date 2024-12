Afrique: Simplice Soh - « Nous sommes des Lions, nous devons tout faire pour nous qualifier »

interview

Nommé à la tête des Lions indomptables A' du Cameroun, il y a tout juste cinq mois, Simplice Soh est déjà face à un grand défi : qualifier le Cameroun pour le prochain championnat d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies prévue du 1er au 28 février 2025 au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie.

Pour la dernière étape des qualifications à cette compétition, les Lions indomptables affrontent les Fauves du Bas-Oubangui de la RCA dans une double confrontation les 22 et 28 décembre 2024 à Abidjan en Côte d'Ivoire et à Bafoussam au Cameroun.

S'exprimant dans une interview exclusive accordée à Cafonline, Soh qui se définit comme un « homme des challenges » pense avoir les armes pour permettre au Cameroun de maintenir son rang de leader de la sous-région Afrique centrale, à l'issue de ce double choc.

CAFonline : Quel est l'état d'esprit au sein de votre groupe à trois jours d'affronter la RCA?

Simplice Soh : Les gars sont focus, nous sommes tous concentrés. Il y a beaucoup de concentration et beaucoup de détermination pendant que nous nous préparons pour ces qualifications pour le Championnat d'Afrique des Nations.

Dans quel esprit comptez-vous aborder votre adversaire ?

Vous savez, dans notre sous-région, le Cameroun est considéré comme le leader en termes de football. Nous avons l'intention de maintenir cette position et de continuer à être la locomotive quand il s'agit de football dans la sous-région Afrique Centrale.

On sait que la RCA vise sa toute première participation à cette compétition et se montrera déterminée. Est-ce que vous vous êtes préparés en tenant compte de cela ?

Nous nous sommes suffisamment préparés, nous avons eu une série de matches amicaux, je pense avoir quelques informations sur l'adversaire, je pense que la dernière fois qu'ils se sont qualifiés pour une CAN, ils ont éliminé les Lions. Donc, c'est un adversaire que nous prenons très au sérieux. Nous avons donné le meilleur de nous pour être préparés à les affronter, sachant que c'est une équipe difficile. Ce ne sera pas une tâche facile mais nous sommes des Lions, nous devons tout faire pour nous qualifier.

Êtes-vous satisfait de votre préparation?

Jusqu'ici, la préparation avance doucement. Pour cette phase cruciale, nous avons commencé le 1 er décembre au centre d'excellence de la CAF à Mbankomo et maintenant, nous nous entrainons à l'annexe du stade Omnisports de Yaoundé. Jusqu'ici, la fédération et le Gouvernement ont donné le meilleur, nous nous entrainons dans de bonnes conditions, on prend soin des joueurs, nous avons joué notre dernier match amical à 19 heures, l'heure prévue pour le coup d'envoi du match en Côte d'Ivoire. Donc, ce qui s'occupent de nous font tout ce qu'ils peuvent pour que nous soyons dans de meilleures conditions pour jouer le match.

Avec le championnat qui n'a démarré que récemment dans votre pays, cela vous a-t-il pénalisés?

Pour ce qui est du championnat, ça ne peut pas être une excuse pour moi. Quand j'ai été nommé, je savais que le championnat ne se jouait pas, j'ai accepté le challenge connaissant le contexte, je ne peux pas me plaindre, si j'ai accepté le challenge, c'est parce que je savais que j'étais à la hauteur de la tâche. Nous pensons essentiellement au match et on va tout donner pour décrocher cette qualification.

Quelles seront selon vous les clés de cette double confrontation face à la RCA?

La clé, je pense, c'est de faire ce que les Lions ont l'habitude de faire et capitaliser sur ce que nous avons toujours eu, le fighting spirit, l'esprit du lion, ça c'est la première chose, et ensuite, mettre en place des stratégies, un plan de jeu qui pourront mettre en difficulté l'équipe centrafricaine. Nous devons tout donner pour nous qualifier à Abidjan avant de revenir au Cameroun. Ça, c'est que nous essayons de faire pour éviter de mauvaises surprises.

Le choix de la ville de Bafoussam pour accueillir le match retour est-il stratégique ?

Le choix de Bafoussam, vous vous rappelez que lors de la dernière visite d'inspection des stades au Cameroun par la CAF, les deux seuls stades homologués étaient le Stade Ahmadou Ahidjo et Yaoundé et le Stade de Kouekong à Bafoussam. Le stade Ahmadou Ahidjo est en travaux et ce sera aussi un plaisir pour les populations de la région de l'Ouest de recevoir les Lions. En même temps qu'il est stratégique, je dirai aussi que nous n'avions pas de choix. Moi qui suis originaire du Nord-Ouest qui est proche de l'Ouest, je pense que beaucoup de personnes pourront aussi venir de là et se joindre au public de la région de l'Ouest pour nous pousser vers la victoire, le 28 décembre. Donc, nous sommes heureux de jouer dans la région de l'Ouest et nous appelons les populations de cette région à sortir massivement pour pousser les Lions à la qualification.

Le Cameroun n'a pas brillé lors de la dernière édition du CHAN en Algérie. Vous projetez-vous déjà sur la compétition à venir au Kenya en Tanzanie et en Ouganda ?

Nous prenons étape par étape. Pour le moment, nous sommes focalisés sur la République centrafricaine, quand nous aurons la qualification, je pourrai aborder cette question. Maintenant, c'est seulement la République centrafricaine qui nous intéresse et après, nous dévoilerons notre prochain objectif.