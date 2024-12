Ile Maurice: Focus sur le futur des ressources humaines et du travail avec l'adoption de l'IA

Alors qu'un tournant monumental dans l'adoption de l'intelligence artificielle (IA) par les entreprises pour soutenir leurs activités a été observé lors de la pandémie, il est certain que l'IA exercera une influence majeure sur le monde du travail et les domaines clés des ressources humaines au cours du new normal du pays.

Dans ce cadre, l'association of Human Resource Professionals of Mauritius (MAHRP) a lancé officiellement hier son magazine annuel. L'événement a eu lieu au Marina Garden, The Docks, dans la capitale, et a été marqué par la présence de Reza Uteem, ministre du Travail et des relations industrielles, ainsi que d'Areff Salauroo, président de la MAHRP et Chief Executive Officer du groupe La Sentinelle.

L'IA ayant des impacts significatifs sur le travail, l'organisation du travail et les méthodes de travail, il est désormais indéniable qu'elle influencera de manière significative le monde du travail. En ce sens, les directeurs des ressources humaines (DRH) doivent également être préparés à relever les défis liés à l'organisation du travail, en tenant compte des avancées technologiques qui vont profondément transformer le marché de l'emploi.

Intitulé «AI in HR: The Future of Human Resource Management», le magazine annuel de la MAHRP se concentre cette année sur l'impact de l'IA sur la fonction ressources humaines. Les articles et recherches qui y sont publiés traitent en détail de l'introduction de l'IA dans la gestion des ressources humaines.