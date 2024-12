Congo-Brazzaville: Archidiocèse de Brazzaville - L'Institut supérieur catholique Mater Dei doté d'une salle informatique

La salle informatique de l'Institut catholique Mater Dei, baptisée Bienheureux Carlo Acutis, a été inaugurée, le 19 décembre, par Bienvenu Manamika, archevêque métropolitain de Brazzaville, président de la Conférence épiscopale du Congo, promoteur dudit projet, fruit de la collaboration entre l'archidiocèse de Brazzaville et Catholique relief service (CRS).

La salle est dotée de vingt-six ordinateurs haut de gamme, connectés à l'internet et au serveur principal. Tous les étudiants ont un compte sur le serveur. L'aboutissement de ce projet est une collaboration avec l'Eglise américaine, une de ses importantes branches caritatives et de développement appelée CRS, menée par le Dr Alemayehu Gebremariam, représentant résident de CRS au Congo.

Le projet, dans son ensemble, a mis vingt-six computers à la disposition des apprenants inscrits à ce centre pour leur permettre de lier la théorie à la pratique. L'archevêque métropolitain de Brazzaville, Bienvenu Manamika, a remercié le CRS pour son accompagnement efficace et a exhorté les enseignants ainsi que les apprenants à faire de ce précieux matériel un bon usage et de le protéger.

« L'offre de cette salle informatique est un signe de la volonté de l'archidiocèse de Brazzaville de participer à l'aventure nationale et internationale de la formation et de la recherche fondamentale et de se donner des moyens de l'innovation qui permettra de participer en temps opportun au développement économique que de nombreux pays connaissent déjà.

Grâce à cette salle informatique, les capacités encore théoriques des apprenants se trouveront désormais renforcées par une puissance pratique. L'Eglise soeur des Etats-Unis d'Amérique, à travers le CRS, restera une très grande partenaire à nos côtés pour nous accompagner dans d'autres projets à venir », a fait savoir l'archevêque.

De son côté, le représentant résident de CRS au Congo, Alemayehu Gebremariam, a pour sa part fait savoir que « l'opérationnalisation de ce centre témoigne notre engagement collectif en faveur de l'éducation, de l'autonomisation et de l'avenir de notre communauté ». Il s'est dit heureux de l'inauguration de cette salle informatique, symbole de progrès et de l'innovation.

Ce centre, a-t-il dit, servira d'apprentissage, de créativité et de développement. Il ouvre les portes à des nouvelles opportunités favorisant une culture d'innovation et d'excellence, et dotera les apprenants des connaissances nécessaires pour être compétitifs sur la scène mondiale .

Le représentant résident de CRS a, par ailleurs, exprimé sa gratitude pour la collaboration et la fraternité dont ils ont bénéficié. « Le CRS est honoré d'avoir participé et travaillé aux côtés de l'archevêque, visionnaire dans la modernisation de ce centre informatique », a-t-il témoigné.

Il a remercié tous les collaborateurs associés de ce centre pour leur engagement et leur leadership dans la réalisation de cette importante initiative. « Que ce centre soit un lieu d'apprentissage, de croissance, d'inspiration et surtout d'autonomisation pour les générations à venir », a souhaité Alemayehu Gebremariam.

Les apprenants bénéficiaires ont salué les efforts consentis par l'archevêque. Ils ont remercié le représentant et son équipe pour le financement de l'équipement de leur salle informatique qui leur permettront d'acquérir des compétences dans le domaine numérique et des nouvelles technologies.

« Nous, bénéficiaires de ce projet, avons pris la résolution de maximiser l'utilisation de la nouvelle salle de l'informatique pour notre développement académique et professionnel. Nous nous engageons ainsi à honorer l'opportunité et à faire en sorte que la salle d'informatique devienne un centre de progrès et de l'excellence pour tous les étudiants de Mater Dei », ont-ils indiqué.

La cérémonie d'inauguration et de bénédiction a été organisée avec le concours de CRS, rehaussée par la présence des évêques de la province ecclésiastique du centre, à savoir Mgr Urbain Ngassongo, évêque de Gamboma et vice-président de la CEC ; Mgr Idevert Mathurin Mouanga, évêque de Kinkala. Celle-ci a été suivie par la visite de la salle informatique et la coupure du ruban symbolique ainsi que la bénédiction dite par l'archevêque Bienvenu Manamika.

Signalons que l'engagement de CRS dans ce projet a commencé lorsque l'archevêque a cordialement demandé à Jude Marie Banatte, directeur régional de CRS pour l'Afrique centrale, d'apporter son soutien à cette initiative lors d'une visite de courtoisie de ce dernier en février 2024. Le directeur autorisa ainsi la réhabilitation de ce centre et le suivi attentif de l'exécution du projet.

C'est un plaisir pour CRS, a dit le représentant, d'avoir contribué financièrement et techniquement à l'amélioration de ce centre à travers l'acquisition et l'installation des équipements et systèmes nécessaires en passant par le renforcement de capacités de l'équipe. Un cadeau symbolique a été remis au représentant de CRS.