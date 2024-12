Togo: Un financement de 100 millions de dollars pour accélérer la transformation numérique

communiqué de presse

WASHINGTON — La Banque mondiale a approuvé aujourd'hui une première série de financement de 100 millions de dollars (environ 62 milliards de FCFA) de l'Association internationale de développement pour soutenir le gouvernement du Togo dans son ambition d'utiliser les technologies numériques comme levier essentiel pour accélérer la croissance, la création d'emplois et la compétitivité des secteurs prioritaires.

Cette série de projets d'accélération numérique au Togo représente un engagement programmatique de la Banque mondiale visant à favoriser l'inclusion numérique, grâce à la connectivité haut-débit, les compétences numériques, l'entrepreneuriat numérique ainsi qu'au renforcement de la résilience au changement climatique par les technologies.

Cette opération permettra de connecter environ 8 000 institutions publiques au haut-débit et à plus d'un million de personnes de bénéficier d'un accès Internet nouveau ou amélioré. Le projet mobilisera des financements du secteur privé et créera des conditions favorables pour étendre la connectivité aux ménages et aux entreprises à proximité. De plus, avec la collaboration de la Société Financière Internationale, le projet fournira des financements pour stimuler les compétences numériques, améliorant l'employabilité de la population, et l'écosystème entrepreneurial, le rendant plus attractif pour les investisseurs institutionnels. Les investissements dans la connectivité résiliente au climat et le développement de directives informées par le climat pour le secteur numérique renforceront l'efficacité énergétique et la résilience des infrastructures, essentielle pour déployer des solutions numériques pour l'adaptation au changement climatique.

« Cette initiative est une véritable révolution pour le Togo, car nous connectons nos écoles, nos établissements de santé et nos institutions publiques à l'internet très haut débit, ouvrant ainsi la voie à l'innovation et au progrès », a déclaré Mme Cina Lawson, Ministre togolaise de l'Économie numérique et de la transformation digitale. « En dotant notre jeunesse de compétences numériques et en favorisant un environnement propice à l'entrepreneuriat, nous posons les bases d'une économie plus compétitive et résiliente. »

Ce financement s'aligne avec la Feuille de route du gouvernement et le nouveau Cadre de Partenariat Pays du Groupe de la Banque mondiale pour le Togo qui identifie la technologie numérique comme un catalyseur transversal essentiel pour la réalisation de ses objectifs stratégiques. La transformation numérique du Togo et la réduction des fractures numériques existantes aideront le pays à accélérer une croissance inclusive et résiliente, à stimuler la création d'emplois de qualité et améliorer sa compétitivité. Cela s'inscrit dans le droit fil des priorités stratégiques du Groupe de la Banque mondiale, telles que décrites dans le nouveau programme de défi mondial « Accélérer la digitalisation ».

« En mettant l'accent sur les technologies numériques, nous visons à soutenir la stratégie du gouvernement d'accélérer la transformation économique du pays, de stimuler la productivité et l'innovation. Cela sera réalisé en connectant les établissements de santé et d'éducation à Internet et en aidant les populations, notamment les jeunes et femmes, à accéder à des contenus éducatifs et à développer des compétences et l'entreprenariat numériques », souligne Fily Sissoko, représentant résident de la Banque mondiale pour le Togo.