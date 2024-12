Tunisie: Dépollution, santé et relance économique - Ce qu'il faut retenir des décisions du Conseil des ministres

Sous la présidence de Kamel Madouri, Chef du gouvernement, une réunion du Conseil des ministres s'est tenue ce jeudi 19 décembre 2024 au Palais du gouvernement à la Kasbah, en présence des membres du gouvernement, et ce, au nom du Président de la République, Kais Saïed.

Le Chef du gouvernement a salué l'esprit de responsabilité et de collaboration entre les pouvoirs exécutif et législatif qui a marqué l'élaboration et la discussion du projet de loi de finances pour l'année 2025.

Ce dernier a été adopté lors d'une séance plénière conjointe entre les membres de l'Assemblée des représentants du peuple et ceux du Conseil national des régions et des districts, indique un communiqué rendu public par la présidence du gouvernement.

À cette occasion, Madouri a exhorté les ministères à finaliser les textes législatifs et réglementaires nécessaires pour assurer la mise en oeuvre rapide des dispositions de la loi de finances, notamment celles liées au soutien des fondements de l'État social.

Dans son discours, le chef du gouvernement a souligné l'importance de répondre aux aspirations des citoyens, en mettant un accent particulier sur l'amélioration du pouvoir d'achat des travailleurs, des retraités, et des familles à revenu faible ou modeste.

Il a également abordé les mesures visant à renforcer l'intégration économique, telles que la création d'un "Fonds de protection sociale pour les travailleuses agricoles" et la mise en place d'un fonds d'assurance pour la perte d'emploi. Madouri a insisté aussi sur l'importance de soutenir le secteur agricole, d'accorder une amnistie fiscale et douanière aux entreprises économiques et de stimuler l'investissement.

Ces mesures visent à créer les conditions d'un redressement économique, en ligne avec les orientations du Président de la République, qui promeut une révolution législative pour rendre plus efficaces les services publics et améliorer la gouvernance.

Le Chef du gouvernement a également souligné la nécessité de renforcer la coopération entre les niveaux central et régional pour accélérer la mise en oeuvre des réformes, résoudre les problèmes des projets en suspens, et améliorer les services quotidiens des citoyens. La politique de proximité, l'écoute des préoccupations des citoyens, et l'amélioration des services publics doivent être au coeur des priorités du gouvernement, afin de favoriser le développement régional et l'investissement.

Le communiqué de la présidence du gouvernement ajoute qu'après avoir débattu des différents points à l'ordre du jour, le Conseil des ministres a approuvé plusieurs projets de lois et décrets.

Tout d'abord, il y a le projet de loi relatif à l'approbation d'un accord de prêt signé le 25 juin 2024 entre la République tunisienne et l'Agence Française de Développement qui vise à financer la sixième tranche du programme national de dépollution des quartiers populaires. Ce projet touchera 139 quartiers, représentant environ 261.000 habitants répartis dans la plupart des gouvernorats du pays. En plus de l'assainissement, il prévoit le raccordement de 40 écoles et de 18 centres de santé au réseau public d'assainissement.

Le gouvernement a également validé un projet de loi portant sur l'approbation d'une convention de prêt avec l'Agence Française de Développement pour soutenir les petites et moyennes entreprises dans le cadre de la relance économique. De plus, un avenant au contrat de prêt entre la Banque centrale de Tunisie et la Banque africaine d'import-export a été approuvé pour financer le budget de l'État.

Un autre projet de loi concerne la signature d'une convention pour la production d'électricité via la station photovoltaïque de Segdoud, ainsi qu'un contrat de location de site lié à cette infrastructure.

Concernant les réformes dans le secteur de la santé, le gouvernement a validé un projet de décret portant sur la rémunération des actes médicaux à distance dans le domaine de l'imagerie médicale au sein du secteur public. Ce décret a pour objectif de favoriser l'accès aux soins dans les régions où il existe une pénurie de médecins spécialisés. Il s'inscrit dans une démarche de transition numérique des services de santé, en particulier par le biais de la télémédecine.

Finalement et non moins important, le Chef du gouvernement a recommandé de poursuivre les efforts pour tirer parti des opportunités offertes par la numérisation, dans le but de réaliser une véritable révolution des services de santé virtuelle et d'adopter les tendances actuelles en matière de soins à distance.