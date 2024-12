Madagascar: Superdist/Cosmos - Un partenariat stratégique pour la distribution de la marque EPSON au pays

Une signature de partenariat a eu lieu le 18 décembre 2024 entre SUPERDIST, distributeur officiel de la marque EPSON, et COSMOS, le magasin revendeur spécialisé à Madagascar.

« Je suis fier d'être à Madagascar pour lancer ce partenariat stratégique avec COSMOS et SUPERDIST afin de renforcer notre présence sur ce marché. Nous sommes le leader mondial des solutions premium d'impression, de projection et de technologies innovantes, comme la gamme d'imprimantes EcoTank, avec plus de 100 millions d'unités vendues dans le monde. Nous investissons dans la région d'Afrique dont Madagascar pour l'expansion de nos activités ». Neil Colquhoun, le Président de EPSON Middle East, l'a déclaré lors du lancement officiel de ce partenariat stratégique, le 18 décembre 2024 au siège de COSMOS à Ankorondrano.

Écoresponsables

De son côté, le directeur général de EPSON Afrique Francophone, Ilias Azzaoui a présenté cette marque japonaise Epson connue mondialement, pour ne citer que la gamme des imprimantes sans cartouche et EcoTank ainsi que les projecteurs avec la technologie 3LCD. « Ce sont des technologies innovantes écoresponsables et qui respectent l'environnement à travers la production et la distribution de ces produits dans le monde. Parlant des imprimantes EcoTank sans cartouche mais équipées de bouteilles d'encre à haute capacité, cela permet de réaliser une économie pouvant atteindre jusqu'à 90% du coût de l'impression. Ce modèle est capable d'imprimer jusqu'à 7 000 pages tout en évitant de jeter des déchets de cartouches dans l'environnement. Cela permet également à l'utilisateur de protéger l'environnement étant donné que quatre bouteilles d'encres remplacent 79 cartouches d'encres », a-t-il expliqué. Il faut savoir qu'EPSON consacre chaque jour 1,14 million d'euros à la recherche et au développement pour concevoir des solutions innovantes adaptées aux besoins des particuliers et des entreprises tout en garantissant des produits plus performants et écoresponsables

Partenaire idéal

Pour sa part, le directeur général de SUPERDIST, Daryl Rivet a évoqué que son entreprise est le distributeur officiel de la marque Epson à Madagascar. « En tant que grossiste, nous travaillons en collaboration avec des partenaires et des revendeurs pour faciliter l'accès des produits Epson au grand public. Nous avons ainsi établi cette alliance stratégique avec COSMOS car nous la considérons comme étant un partenaire idéal grâce à son empreinte sur tout le territoire national. Nous travaillons surtout pour le positionnement de la marque sur le marché malgache », a-t-il poursuivi. COSMOS, quant à lui, est déterminé à fournir les meilleures solutions technologiques à ses clients.