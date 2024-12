Madagascar: Maman j'ai raté l'enlèvement - Rendez-vous au Palais des Sports le 29 décembre

La comédie musicale « Maman j'ai raté l'enlèvement » revient pour la troisième année consécutive.

Un troisième volet de l'histoire émouvante et comique « Maman j'ai raté l'enlèvement » sera de nouveau porté au Palais des Sports Mahamasina le 29 décembre prochain à 14 heures. Elle est organisée à l'initiative du Centre d'Evangélisation de Madagascar CEVAM pour prêcher « la Bonne Nouvelle de Jésus Christ qui reviendra bientôt prendre ses élus ».

L'histoire sera toujours basée sur les Saintes Écritures de la Bible. Cette suite s'inspire notamment de l'Apocalypse 19 verset 9 « Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau ! »

En rappel, la toute première édition a été jouée au palais des louanges CEVAM Ankadivato le 24 décembre 2022, puis rejouée le 29 mars 2022 au Palais des Sports Mahamasina. La deuxième édition a été aussi jouée, à guichet fermé, au Palais des Sports, le 24 décembre 2023.

Comme lors des précédentes éditions, la première partie du spectacle sera consacrée à la louange et à l'adoration de Dieu. 120 participants, comprenant des enfants, jeunes, adultes et même seniors du CEVAM se partageront la scène ensuite pour jouer la suite de l'histoire de Teddy, l'un des héros de cette comédie musicale qui mêlera chants et danse au scénario, sans oublier les effets spéciaux et lumières. Tous les participants ont peaufiné leur prestation depuis six mois déjà pour rendre ce troisième volet encore plus grandiose que les deux précédents. Les organisateurs promettent en tout cas des surprises à cette suite de l'histoire mais surtout la bonne nouvelle de Jésus Christ.

L'accès à ce spectacle inédit sera toujours gratuit mais sur présentation d'un ticket à récupérer au Nect'Art Ankadifotsy et au Super Music Analakely.