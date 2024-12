Madagascar: Industrie agroalimentaire - Royal Spirits fête son cinquantenaire

Fleuron de l'industrie nationale, Royal Spirits, est aussi la première entreprise malgache dans le métier de l'alcool fort à être certifiée selon les normes internationales.

D'une manière plus globale, Royal Spirits qui fête actuellement ses 50 années d'existence, figure parmi les cinq industries agroalimentaires normalisées sur les trois bases référentielles à Madagascar et avec des standards internationaux.

Certification

Royal Spirits est d'ailleurs considéré comme le leader du whisky local et le premier importateur de vins. La célébration de son 50e anniversaire est marquée par plusieurs événements relatifs à la qualité. Il s'agit tout d'abord du renouvellement de sa certification ISO 9001 concernant son système de management de la qualité, après 5 cycles. Le 20 novembre dernier, elle vient également d'être certifiée ISO 45001 concernant l'hygiène, la santé et la sécurité au travail. Après une certification et de longues années de pratique en HACCP, elle attend aussi d'être certifiée ISO 22000 pour la sécurité des denrées alimentaires, probablement au début de l'année 2025.

Levier de croissance

À travers ces normalisations, tous les aspects essentiels aux missions de l'organisme sont pris en comptes : en premier lieu, l'aspect humain, acteur principal du succès collectif qui est au coeur de ses préoccupations ; ensuite la qualité et la sécurité de ses produits, un véritable levier de croissance et une garantie pour les consommateurs et enfin la satisfaction de toutes les parties prenantes, élément clé dans toutes les décisions et orientations qu'elle prend. Et cette année encore, elle a signé son premier contrat d'exportation pour l'Europe et à l'horizon de 2025 elle espère conquérir le marché africain.

Evénements festifs

Les célébrations du cinquantenaire de Royal Spirits ont débuté par une cérémonie religieuse le samedi 30 novembre dernier et se poursuivront durant toute l'année 2025. Ce demi-siècle d'existence sera marqué par une série d'événements festifs, sociaux et culturels qui rassembleront clients, partenaires, collaborateurs et toutes les parties prenantes. L'entreprise prévoit plusieurs actions pour marquer ses engagements dans le but de remercier la clientèle et les partenaires pour leur fidélité et leur contribution à son succès. Cette célébration sera marquée, entre autres par des lancements de nouveaux produits, et des actions sociales et environnementales...