Madagascar: Epson au pays - Des solutions technologiques adaptées aux besoins des particuliers et professionnels

L'ensemble de l'offre de produits Epson, incluant imprimantes, scanners, vidéoprojecteurs et imprimantes matricielles, est désormais disponible à Madagascar. Cette marque japonaise, leader mondial des solutions d'impression, de projection et des technologies innovantes, a annoncé son implantation stratégique dans le pays mercredi dernier au Radisson Blu Ambodivona. En effet, Epson propose une large gamme de produits personnalisés pour les entreprises malgaches, conçus pour répondre aux besoins spécifiques de plusieurs secteurs clés.

« Le lancement d'Epson à Madagascar témoigne de notre volonté de nous établir durablement dans le pays, en alliant innovation technologique et responsabilité environnementale. Nous avons apporté notre contribution en proposant des produits accessibles en termes de prix, car c'est une compétence très importante pour le marché malgache. Grâce à ses solutions adaptées aux besoins spécifiques des secteurs clés, Epson entend jouer un rôle moteur dans l'évolution des habitudes des consommateurs, en particulier dans l'industrie de l'impression, tout en contribuant à la durabilité du marché malgache », a annoncé Ilias Azzaoui, Directeur Général Epson Afrique Francophone, lors de son discours.

Technologies de pointe

Pour le commerce de détail, les solutions Epson sont conçues pour optimiser l'expérience client grâce à une technologie performante. Les imprimantes EcoTank, équipées de réservoirs d'encre à haute capacité, permettent de réaliser des économies pouvant atteindre jusqu'à 90 % sur les coûts d'impression, avec une garantie de 3 ans, offrant ainsi une tranquillité d'esprit aux utilisateurs. Ces modèles, capables d'imprimer jusqu'à 14 000 pages, constituent une solution économique et durable pour les détaillants.

Epson se concentre exclusivement sur sa technologie Jet d'Encre Zéro Chaleur pour ses solutions d'impression. Dans le secteur de la santé, les scanners Epson, comme les modèles WorkForce DS-1630 et DS-730N, facilitent la gestion des documents médicaux en garantissant rapidité, précision et sécurité. L'éducation est un secteur clé pour Epson, qui s'engage à soutenir les institutions académiques de Madagascar. Les vidéoprojecteurs, tels que les modèles EB-X49 et EB-W01, offrent une expérience immersive, rendant l'apprentissage plus dynamique et encourageant une participation active des étudiants.

Au niveau des entreprises, la marque permet aux organisations de concevoir, imprimer et numériser, s'adaptant ainsi à tous les modèles de travail, qu'ils soient en présentiel, à distance ou hybrides. Epson a également développé un espace de travail hybride de nouvelle génération, intégrant des solutions telles que des projecteurs laser à courte portée comme le EB-810E et des scanners réseau de haute performance comme le WorkForce DS-1630. On y retrouve aussi des modèles tels que les imprimantes WorkForce Pro WF-C5890DWF et WF-M5899DWF.

Durables et écologiques

À l'échelle mondiale, Epson investit 770 millions d'euros pour promouvoir l'innovation durable. Cet investissement stratégique, axé sur la réduction de l'empreinte carbone et l'efficacité énergétique, permettra à l'entreprise de devenir carbone négatif d'ici 2050, en éliminant l'utilisation des ressources souterraines. « La longévité de nos produits est meilleure pour l'environnement. La durabilité fait partie intégrante de l'ADN d'Epson en tant que marque. Par exemple, nos imprimantes ne chauffent pas à l'intérieur, ce qui réduit drastiquement les taux de panne. Cela vaut aussi pour notre gamme de vidéoprojecteurs. Epson, étant une marque japonaise, est très exigeante en termes de qualité », a souligné Neil Colquhoun, Président d'Epson META-CWA.