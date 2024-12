Algérie: Clôture du 8e congrès arabe de l'habitat à Alger - Appel à intégrer la durabilité urbaine dans les plans de logements

Alger — Les travaux du 8e congrès arabe de l'habitat, qui se sont clôturés jeudi au Centre international de conférences (CIC) Abdelatif-Rahal (Alger) ont été sanctionnés par plusieurs recommandations, portant, entre autres, sur l'intégration de la durabilité urbaine dans les plans stratégiques de développement socio-économique des pays arabes.

Ces recommandations, lues par le président du comité scientifique du congrès, Reda Bouarioua, en présence de professeurs universitaires, de chercheurs et de cadres des ministères de l'Habitat et de l'Urbanisme des pays arabes participants, mettent en avant l'importance de l'urbanisme durable pour la création de villes résilientes et durables, conformément à l'objectif 11 des ODD.

Les participants ont également recommandé la création d'une base de données sur l'urbanisme, le bâtiment et l'habitat, tenant compte des spécificités de chaque pays arabe dans le cadre de l'action arabe commune.

Ils ont en outre appelé à l'élaboration de politiques gouvernementales arabes pour renforcer le logement social et le logement abordable, en collaboration avec les secteur public et privé et la société civile.

Les recommandations ont mis l'accent sur l'importance de l'utilisation des technologies intelligentes dans les transports urbains pour réduire les embouteillages et les émissions de gaz.

En outre, les participants ont insisté sur l'importance d'actualiser les données afin de mieux faire face aux catastrophes naturelles, telles que les séismes, d'atténuer leurs effets, et de partager les expériences et les connaissances en matière de projets de villes intelligentes.

Ils ont également souligné la nécessité de promouvoir le développement des infrastructures sahariennes et de renforcer le développement des villes intérieures des pays arabes pour garantir un équilibre dans l'aménagement urbain.

De plus, les participants ont adressé leurs remerciements au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour son soutien et son parrainage constant de ce congrès.

La troisième et dernière journée du congrès, organisé du 17 au 19 décembre, sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, sous le thème "Urbanisme et construction durables : défis et espoirs prometteurs", a été marquée par la présentation de conférences et de travaux de recherche sur les principales thématiques.

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a présidé, mardi dernier, l'ouverture du congrès, en présence de ministres, du secrétaire général adjoint, président du secteur économique à la Ligue arabe, Ali Ben Brahim El-Maliki, des ministres arabes de l'Habitat, du ministre chinois de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Ni Hong, en plus de diplomates, de représentants d'entreprises et institutions relevant du secteur, et d'experts et chercheurs.

Le congrès a été marqué par la tenue de la première réunion ministérielle arabo-chinoise de l'habitat et du développement urbain, qui a été sanctionnée par l'adoption d'une feuille de route visant à renforcer la coopération entre les deux parties dans le domaine des nouvelles techniques de construction et de la formation des cadres des pays arabes dans le domaine de l'habitat.