Algérie: Constantine - Coup d'envoi des 1ères Journées internationales de la marionnette et du théâtre d'objets

Constantine — Le coup d'envoi de la 1ère édition des Journées Internationales de la marionnette et du théâtre d'objets a été donné, jeudi soir, au théâtre régional Mohamed-Tahar Fergani de Constantine, devant une nombreuse assistance constituée d'enfants et de leurs parents.

La première journée de cette manifestation artistique a donné lieu à la présentation d'un spectacle de marionnettes intitulé "Princesse Yakouta", conçu et mis en scène par Yacine Tounsi, qui a beaucoup divertit le jeune public qui n'a pas manqué de chanter et de danser.

L'histoire de "Princesse Yakouta", adaptée du patrimoine algérien ancien, fait la part belle aux exploits des femmes algériennes, dont l'intelligence et le courage leur permet de triompher des défis qu'elles ont à affronter, le tout dans un style moderne et avec l'utilisation de techniques d'éclairage très douces qui ont eu un impact évident sur le spectacle.

La cérémonie d'ouverture de cette manifestation, prévue sur quatre jours, a également donné lieu à plusieurs représentations, œuvres de troupes algériennes et étrangères, auxquelles le public a fortement réagi. C'est notamment le cas de la marionnettiste tunisienne, Meriem Ziani, qui a présenté un spectacle émouvant sur la Palestine meurtrie.

Yacine Tounsi, président de l'Association nationale de marionnettistes, initiatrice de cette manifestation artistique abritée par le théâtre et la Maison de jeunes Ahmed-Saadi de Constantine, a indiqué que les Journées internationales de la marionnette et du théâtre d'objets sont marquées par la participation d'artistes et de troupes de pays arabes et étrangers, tels que l'Irak, la Tunisie, la République arabe sahraouie démocratique, la France et l'Espagne, en plus de l'Algérie, pays organisateur.

Cette manifestation culturelle, qui coïncide avec les vacances scolaires d'hiver, comporte un riche programme de spectacles artistiques, d'ateliers spécialisés et de séminaires scientifiques qui seront encadrés par des spécialistes dans le domaine de la marionnette de plusieurs pays arabes et étrangers, ainsi que des ateliers d'initiation à l'art de la marionnette, du théâtre d'objets et des ombres chinoises.

Notons que tous les participants à cet événement culturel international ont été honorés.