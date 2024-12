Algérie: Le président de la République inaugure la 32e édition de la Foire de la production algérienne

Alger — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a procédé, jeudi au Palais des expositions à Alger, à l'inauguration de la 32e édition de la Foire de la production algérienne à laquelle participent 600 exposants représentant différents secteurs.

Avant l'inauguration, le Président de la République a écouté un exposé présenté par le ministre du Commerce intérieur et la régulation du marché national, Tayeb Zitouni, sur les activités des sociétés et entreprises économiques algériennes.

Le Président de la République a entamé sa visite en se rendant au pavillon du ministère de la Défense nationale où il a écouté un exposé détaillé sur les capacités et les activités des entreprises et départements relevant de l'Armée nationale populaire (ANP).

Il s'agit notamment de l'Etablissement de réalisations industrielles "Seriana" (Batna), l'Etablissement de construction et réparation navales, l'Etablissement de construction aéronautique, l'Entreprise algérienne des textiles industriels et techniques, la Base centrale logistique et le Département de transmissions et systèmes de commandement-contrôle de l'ANP, l'Etablissement de construction mécanique de Khenchela, ainsi que le Groupement de promotion de l'industrie mécanique.

Le Président de la République a insisté, à cette occasion, sur "l'augmentation du taux d'intégration de l'industrie militaire pour atteindre entre 50 et 60%".

Le Président de la République a été accueilli à son arrivée au Palais des expositions par le ministre du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national, le ministre du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, le secrétaire général du ministère de la Défense nationale (MDN), le wali d'Alger, des élus locaux ainsi que par le président du Conseil de renouveau économique algérien (CREA).

Ont assisté à l'inauguration de la Foire, le Premier ministre, le directeur de Cabinet à la Présidence de la République, ainsi que le secrétaire particulier du président de la République.

Cette édition réunit les grandes entreprises nationales, publiques et privées sur une superficie de plus de 28.000 m². Les pavillons de l'exposition, l'esplanade de l'Unité Africaine et le hall central seront dédiés à la présentation des produits et services des entreprises, des PME, des start-up et des artisans.

Les secteurs concernés incluent les industries agroalimentaires, manufacturières, électroniques et électroménagères, chimiques et pétrochimiques, énergétiques, mécaniques, métallurgiques, textile, ainsi que le bâtiment, les matériaux de construction, les services et les industries militaires.

Un espace dédié à la vente promotionnelle a été aménagé, permettant aux visiteurs d'acheter directement des produits locaux auprès des exposants, d'autant que l'organisation du salon coïncide avec les vacances scolaires d'hiver.