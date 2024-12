Congo-Brazzaville: Tournoi Maurice-Leyet-Gaboka - 'AS Domicile' remporte le trophée aux tirs au but

La finale disputée il y a quelques jours entre deux équipes de vieilles gloires, dites "Ewawa", notamment AS Union et AS Domicile, a permis à cette dernière de s'imposer 4 à 2 aux tirs au but à l'issue d'un score égal au temps règlementaire.

Débuté le 14 novembre dernier, le tournoi Maurice-Leyet-Gaboka a été initié par l'association éponyme pour le développement que dirige Axel Ariel Dinghat Mouenokanga. Cette première édition s'est tenue dans l'enceinte du collège Leyet-Gaboka à Ouenzé, le 5e arrondissement de Brazzaville. Huit équipes "Ewawa", comportant des joueurs âgés de 40 à 50 ans, étaient en compétition.

La finale s'est jouée entre AS Union et AS Domicile, qui a été sacrée championne sur un score de 4 à 2 obtenu aux tirs au but, après un match nul d'un but partout concédé dans le temps réglementaire.

A l'issue de la rencontre, les deux finalistes ainsi que celle qui a occupé la troisième place, "Coins ya débat", ont reçu chacune un lot d'équipement sportif et une enveloppe dont le montant n'a pas été révélé.

Pour l'initiateur du tournoi, cette compétition permet non seulement de renforcer le vivre-ensemble entre les jeunes, mais aussi et surtout de pratiquer un exercice physique jugé important pour la santé. « Nous voici arrivés au terme de notre tournoi de football qui a connu la participation de huit équipes dont l'âge des joueurs varie entre 40 et 50 ans, venus de différents arrondissements de notre ville capitale.

Nous ne cesserons de rappeler que la pratique du sport à tout âge est recommandée par les professionnels de santé comme un facteur de bien-être physique, mental, psychique et de prévention contre certaines pathologies telles que l'hypertension, le diabète, le gros coeur, l'obésité et les accidents cardiovasculaires cérébraux », a souligné le président exécutif de l'Association Maurice-Leyet-Gaboka pour le développement, Axel Ariel Dinghat Mouenokanga.