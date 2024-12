Madagascar: Concert de Noël - Misandrata au temple FJKM Tranovato Ambatonakanga par la Chorale Orimbato

Chants de Noël emblématiques en malgache et français ainsi qu'en anglais ; rehaussés par des tenues d'exception feront de cet évènement de louanges un concert de Noël authentique.Présenté par la Chorale Orimbato du Temple FJKM Tranovato Ambatonakanga, MISANDRATA, littéralement LÈVE-TOI, est inspiré du verset biblique tiré du livre de Job 22:29 « Lève-toi ; Dieu sauvera celui qui est humble ». Accompagné par des musiciens qui excellent dans leurs instruments respectifs, ce concert de Noël composé de deux périodes nous fera revivre un éventail de chants marquant la fête de la Nativité.

Citons entre autres des cantiques comme Injany hiran-danitra FFPM 64, initialement écrit et composé par Edmund Sears en 1849 (It came upon the midnight clear). Des christmas carol comme Ding Dong merrily on high du XVIe siècle mais textes écrits par l'Anglais George Ratcliffe Woodward en 1924. L'incontournable Il est né le divin enfant, un chant de Noël populaire catholique, français, apparu au début du XIXe siècle, (1818) fait également partie du répertoire.Pour les oeuvres malagasy, Orimbato a choisi les titres phares de Noël tels que Iriko ianao ry Noely de Bessa (1970). Tanàna kely de Daniel Ramarokoto (1980) parmi d'autres à découvrir.

Pour sublimer le tout, Orimbato va entonner Mampiboiboika ny foko, sa traduction en malagasy du célèbre hymne de couronnement anglais My heart is inditing (HWV 261) de G.F Haendel. Par ailleurs, Des milliers de voix, la version française du titre O for a thousand tongues (Continental Singers UK) va clôturer cette représentation aussi riche culturellement que cultuellement. Le Concert aura lieu ce dimanche 22 Décembre à 15 heures 30 au Temple FJKM Tranovato Ambatonakanga avec libre participation.