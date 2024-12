Madagascar: Basketball - Stade Olympique de l'Emyrne, bien décidé à se relancer

Depuis sa création en 1957, le Stade Olympique de l'Emyrne (SOE) de basket-ball a toujours été présent. Aujourd'hui, son président, accompagné des anciens membres du club, souhaite le redynamiser.

L'un des plus anciens clubs, le Stade Olympique de l'Emyrne, représente un monument majeur dans le sport malgache, existant depuis près de 100 ans. Dans la discipline du basket-ball, la période de gloire du SOE a marqué l'histoire dans les années 60 et 70, avec une victoire notable pour la grande coupe en 1974. Après l'arrivée de nouveaux clubs, le SOE a traversé une phase de déclin, sans pour autant disparaître totalement.

Au début des années 2000, le club refait surface, remportant ses derniers titres. Conscients de l'héritage de ce club emblématique, les anciens membres, qu'ils soient coachs ou joueurs, ont pris l'initiative de se regrouper pour redynamiser le SOE, sous l'impulsion de son président Solofo Mendrika Rasendrahasina. « Nous avons établi une stratégie et, pour la première partie de mon mandat, nous nous sommes concentrés sur le regroupement des anciens, nombreux à nous avoir rejoints. Pendant ces deux années, nous avons également constitué six catégories : U12 filles et garçons, U14, U16, U20 et N1B. Les prochaines années, nous nous concentrerons sur la compétition, en visant un maximum de titres et en participant à la 50e édition de la Rencontre Nationale Sportive (RNS) », a précisé le président.

Fusion et redynamisation

Dans le cadre de cette redynamisation, le coach Bayard Razafindralambo, ancien Stade, renforcera le club. En raison de la conjoncture politique et économique, il a associé le club DTSC avec le SOE. Il sera épaulé par le coach Liva Ramamonjisoa, en espérant une meilleure organisation et de meilleurs résultats grâce à cette fusion. « La philosophie du SOE repose sur la persévérance, le travail et l'amitié, cette dernière étant la plus importante. C'est grâce à cela que nous célébrons nos 67 ans d'existence. Notre objectif est également d'éduquer les joueurs », a ajouté Solofo Mendrika Rasendrahasina. Les bons résultats sont déjà perceptibles lors du championnat de pré-saison, où la catégorie U18 a été sacrée championne de la section Tana ville, tandis que l'U20 affrontera Saint-Michel en finale.