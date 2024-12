Madagascar: Énergie renouvelable - 300 kits solaires pour des CSB II

Lutte contre la mortalité maternelle et élimination des besoins non satisfaits. C'est dans ce sens que Yas Madagascar offrira 300 kits scolaires Mbalik aux CSB II identifiés par l'agence directrice des Nations Unies en charge de santé sexuelle et reproductive, l'UNFPA à Madagascar et le ministère de la Santé. L'objectif étant de favoriser l'accès aux soins de santé surtout pour les accouchements sans danger.

En tant qu'acteur engagé pour le développement durable et le bien-être des communautés, Yas Madagascar s'est engagé à apporter sa contribution puisque de nombreux CSB II fonctionnent encore dans des conditions difficiles, argue Patrick Pisal-Hamida, Directeur général de Yas. « Faute de source d'énergie fiable, il arrive que le personnel médical doive recourir à la lumière de bougies ou de téléphones portables pour mener à bien ces interventions vitales. Cette situation pourrait mettre en danger la santé des mères et des nouveau-nés, et contribuerait à un taux de maternelle préoccupant ».

Sept régions

C'est le nombre des localités bénéficiaires de ce projet dans un premier temps. Il s'agit d'Analamanga, Androy, Atsimo Andrefana, Vatovavy, Fitovinany, Anosy. L'UNFPA assurera la distribution de ces kits, tandis que l'équipe technique de Mbalik apportera son soutien en prenant en charge l'installation des équipements et la formation du personnel des CSB II à leur utilisation, selon Ngoy Kishimba, Représentant Adjoint UNFPA. Cette initiative ne se limitera pas à 2025 mais continuera également en 2026, avec l'objectif de toucher encore davantage de CSB II à travers le pays.