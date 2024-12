Madagascar: « Elles, pionnières aux mille et une facettes » - Un vibrant hommage aux femmes malgaches

Dans le cadre de son centenaire, TotalEnergies Marketing Madagasikara a présenté hier un ouvrage exceptionnel intitulé « Elles, pionnières aux mille et une facettes ». Ce livre célèbre 15 femmes malgaches aux parcours inspirants, issues de divers horizons, et met en avant leur courage, leur détermination et leur vision.

Des trajectoires remarquables au service du progrès

Les femmes présentées dans ce livre incarnent des valeurs de résilience et d'innovation. Historiennes, entrepreneures, aviatrices ou encore scientifiques, elles illustrent la diversité des talents féminins malgaches.

Parmi les figures marquantes, on retrouve Bako Rasoarifetra, historienne et archéologue, Francine Randrianasolo, première femme chauffeure de camion à Madagascar, et Lalarisoa Ginna Raelinirina, première femme pilote d'hélicoptère du pays. À leurs côtés, Zara Randriamanakoto, astronome internationale, ou encore Michèle Rakotoson, écrivaine de renommée mondiale, apportent une richesse inestimable aux récits compilés dans cet ouvrage.

Un hommage artistique et historique

La couverture de l'ouvrage, ornée d'une fresque collaborative réalisée par des artistes et collaboratrices de TotalEnergies, rend hommage à la Reine Binao, une figure emblématique de la résilience et du leadership malgache. Cette initiative s'inscrit dans la tradition de la filiale de célébrer la Journée Internationale des Droits des Femmes à travers des projets artistiques porteurs de sens.

Un projet pour inspirer les générations futures

Au-delà de la célébration, « Elles, pionnières aux mille et une facettes » se veut une source d'inspiration pour les générations actuelles et futures. Chaque parcours raconté dans le livre témoigne de la capacité des femmes à surmonter les obstacles et à ouvrir de nouvelles voies dans des domaines souvent dominés par les hommes.

Cet ouvrage est également le fruit d'un partenariat avec le réseau TWICE (TotalEnergies Women's Initiative for Communication and Exchange), qui promeut l'égalité des genres et le leadership féminin dans plus de 70 pays. Ce réseau illustre l'engagement de TotalEnergies pour une société plus inclusive et équitable.

Le leadership féminin au cœur des priorités

Avec un Comité de Direction composé aux deux tiers de femmes, TotalEnergies Marketing Madagasikara se distingue par son exemplarité en matière de diversité et de promotion du leadership féminin. Cet engagement a été salué lors du CEO Summit 2024, où Marième-Sav Sow a été élue Femme DG de l'Année.

À travers « Elles, pionnières aux mille et une facettes », TotalEnergies célèbre non seulement son centenaire, mais aussi l'impact des femmes malgaches sur la société. Une initiative qui souligne l'importance de valoriser ces figures pionnières et leur rôle clé dans la construction d'un avenir meilleur.