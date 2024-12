Algérie: El-Meniaa - Sonatrach octroie un don de 10 millions DA au profit de 11 clubs et associations sportives

El-Meniaa — Le Groupe Sonatrach a octroyé, jeudi à El-Meniaa, un don de dix (10) millions DA au profit de 11 clubs et associations sportives engagés dans différentes disciplines et divisions, a-t-on appris de la direction locale de la jeunesse et des sports (DJS).

Cette action s'est déroulée lors d'une cérémonie au siège de la wilaya présidée par le wali, Mokhtar Benmalek et le chef de département sponsoring et mécénat de Sonatrach, Bencheikh Belkacem, en présence des représentants des clubs et associations sportives concernés et cadres de l'entreprise.

Le directeur du secteur, Abdelkader Zengat a, dans une déclaration à l'APS, mis en avant l'importance de cette initiative qui s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement du mouvement sportif, exprimant son souhait que des initiatives similaires puissent toucher d'autres clubs et associations de la wilaya.

De leur côté, des présidents et représentants des clubs et associations sportives ont salué l'initiative, estimant qu'elle pourrait contribuer, selon eux, à "couvrir une partie de leurs besoins essentiels au cours de l'actuelle saison sportive, tels que ceux liés aux frais d'hébergement et de déplacement entre les wilayas".