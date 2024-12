Congo-Brazzaville: Le numérique, clé de l'avenir

Face à la dépendance aux ressources naturelles, le Congo explore de plus en plus le numérique comme levier de diversification économique. Ce secteur, porteur d'innovation et de croissance, offre des solutions concrètes pour renforcer l'économie en dehors des hydrocarbures. De jeunes entrepreneurs locaux investissent dans l'e-commerce, les fintechs et les technologies agricoles, créant ainsi des emplois et dynamisant l'inclusion sociale.

Pour réussir cette transition numérique, il est essentiel d'investir dans les infrastructures et la formation, tout en adoptant des politiques publiques ambitieuses. Le Congo dispose de nombreux atouts, notamment une population jeune et dynamique, prête à relever le défi de l'innovation. Le numérique n'est pas seulement une opportunité, mais un impératif pour un Congo résilient et compétitif dans l'économie du futur.

Dans ce numéro, Nelson Cishugi aborde le sujet dans sa globalité. Il en décrypte les enjeux mais aussi la portée et les contraintes. Une opportunité à saisir dès maintenant selon lui et un impératif si l'on veut bâtir un Congo résilient et compétitif dans l'économie du futur.