Congo-Brazzaville: Musique gospel - Christel Chango en concert semi-live le 21 décembre

L'annonce de la tenue du concert à la Grande Ecole de Poto-Poto a été faite, le 18 décembre, à Brazzaville lors d'une conférence de presse animée par le chantre Christel Chango, qui avait à ses côtés la soeur Aimée Ngotoko.

Organisé par le label 3X Christ Média, le concert dénommé "Juda" sera libre d'entrée et connaîtra la participation des artistes chantres Van Diesel, Régie Niva, Berry Mboma, Dray Akiera, Aimée Ngotoko et Bak-Dan, sans oublier la participation des Ba Ike la jeunesse très engagée de Poto-Poto.

Le chantre Christ Chango, qui se fait appeler le père du mouvement, veut faire de cet événement un véritable moment de célébration et de louanges pour clore l'année 2024 en beauté. Ce concert, comme l'indique son thème, vise à mettre en lumière les enjeux liés aux trahisons et aux répercussions négatives survenues courant l'année finissante.

Pour Christel Chango, l'objectif principal est de renforcer la foi des frères et soeurs en Christ. Il s'est référé aux écritures saintes dans le livre de 1 Samuel, chapitre 25 verset 22 : « Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur, si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin, qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal ». Aussi, afin de fortifier le peuple de Dieu, Christel Chango a fait savoir qu'avant de devenir ce qu'il est aujourd(hui, il a passé par la rue, mais comme tout est question de détermination, il a totalement changé.

« Si tu peux avoir une personne qui interpelle ta conscience, qui te fait comprendre surtout le message d'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, qui dit "Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos", le message que je veux transmettre c'est justement celui-là. C'est celui de dire à ces jeunes que tout n'est pas encore perdu... », a-t-il témoigné.

Ramener les jeunes à la raison à travers la parole sainte

Concernant le choix de la grande école de Poto-Poto, Christel Chango a dit que c'est parce qu'il est avant tout natif de cet arrondissement, et à travers ce concert, il souhaite faire découvrir Jésus-Christ aux jeunes de son quartier et surtout les encourager à aimer Dieu le Père. Par ailleurs, il a félicité ses frères et soeurs qui ont rempli la salle de conférences du Palais des congrès, notamment l'homme de Dieu Emmaus Boko, le frère Ngouolali, la soeur Dorcas Mampouya, ...

A propos du gospel congolais, Christel Chango estime qu'il est en train de prendre son envol, parce que durant une période donnée, cette musique était à l'ombre surtout de la République démocratique du Congo (RDC). « Aujourd'hui, je suis très content parce qu'on nous invite un peu partout maintenant, même en RDC, à l'instar de la soeur Dorcas.

La soeur Aimée Ngotoko et moi, étions également invités lors du grand concert du pasteur Moïse Mbiye, au stade des Martyrs de Kinshasa, en RDC. C'est une marque de reconnaissance montrant qu'au Congo, il y a des étoiles qui défendent la musique gospel », a-t-il signifié.

Enfin, s'agissant du choix de la soeur Aimée Ngotoko, Christel Chango a dit que c'est une dame qu'il a toujours appréciée de loin. Elle le fortifie à chaque étape de sa vie dans le Christ. Chaque fois qu'il organise quelque chose, elle l'appelle, l'écrit pour le fortifier, l'encourager. Et à côté de cela, c'est une étoile de cette nation en ce qui concerne le gospel. D'où, il s'est dit pour aller gagner une guerre, il faut s'entourer des meilleurs soldats et la soeur Aimée Ngotoko est l'une des meilleures.

Pour sa part, Aimée Ngotoko, qui encourage les chrétiens à se fortifier afin de poursuivre la mission d'évangélisation et de rédemption des âmes égarées, a fait savoir que dans la vie, chaque chose a son temps. Il suffit juste de savoir le gérer et planifier les choses. « Nous savons que ma mission est celle d'évangéliser et quand on m'invite où que ce soit, je sais que j'ai un programme, je le planifie avec mon groupe.

Le temps va arriver où nous allons organiser les programmes et Christ sera élevé », a-t-elle déclaré. Notons que la grande école de Poto-Poto est située entre les rues Yakoma et Makoua, derrière la grande mosquée de Poto-Poto.