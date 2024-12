Algérie: Plus de 1,65 million d'entreprises de production et de services inscrites au registre de commerce jusqu'à fin novembre

Alger — Le ministre du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national, Tayeb Zitouni, a indiqué, jeudi à Alger, que le nombre d'entreprises de production et de services inscrites au registre de commerce avait dépassé 1,65 million d'entreprises jusqu'à fin novembre 2024.

Dans un exposé présenté au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, sur les réalisations des entreprises économiques algériennes, à l'occasion de l'ouverture de la 32e édition de la Foire de la production algérienne, au Palais des Expositions (Pins maritimes à Alger), M. Zitouni a indiqué que le nombre d'entreprises de production et de services inscrites s'élevait à 1.655.656 au 30 novembre 2024, contre 1.434.482 entreprises enregistrées en 2020.

Le ministre a également souligné que les wilayas d'Alger, Oran, Sétif, Blida, Tizi Ouzou, Constantine, Boumerdès et Béjaïa disposaient de près de 50% du tissu économique productif, faisant état de 186.725 opérateurs économiques recensés à l'échelle nationale, dont plus de 1.800 exportateurs permanents.

Selon les données contenues dans l'exposé du ministre, la wilaya d'Alger renferme 17,26% du tissu économique productif, suivie par Oran (6,79%), Sétif (6,13%), Blida (4,37%), Tizi Ouzou (4,26%), Constantine (3,85%), Boumerdès (3,70%) et Béjaïa (3,55%).

Les projets d'investissement inscrits en matière de production sont concentrés dans 20 wilayas situées pour la plupart dans le nord du pays, "d'où l'impératif d'orienter et de bien étudier le choix des sites de ces projets pour former des centres d'investissement spécialisés à travers le pays et créer un environnement d'affaires adéquat", ajoute M. Zitouni.

Concernant la répartition des projets d'investissement par secteur d'activités productives, M. Zitouni a indiqué que 70% des projets sont répartis sur 72 activités commerciales, "ce qui dénote que le marché algérien est toujours fertile dans plusieurs domaines productifs".

Et d'ajouter: l'orientation de l'investissement vers la fabrication d'intrants de production contribuera à augmenter la valeur ajoutée, à travers l'augmentation du taux d'intégration, comme l'industrie des produits d'emballage plastiques, l'emballage papier, les pièces détachées automobiles, la transformation de bois et autres.

Le ministre a indiqué, en outre, que le recensement économique de la production nationale servira à l'orientation des projets d'investissement en fonction des exigences du marché national pour atteindre l'autosuffisance dans plusieurs domaines, notamment l'industrie des pièces détachés automobiles, le mobilier de maison et de bureau, les produits électriques, électroménagers et alimentaires, les industries manufacturières, l'habillement et les industries pharmaceutiques.

Le secteur de l'industrie agroalimentaire et des emballages participe avec 122 exposants, celui de l'énergie, de la chimie et des produits pétrochimiques avec 90 exposants et des services financier avec 74 exposants, tandis que l'artisanat participe avec 70 exposants, suivi des industries mécaniques et de la sidérurgie avec 50 exposants alors que l'espace vente est présent avec 47 exposants.

Par ailleurs, le secteur des grands travaux et du bâtiment participe avec 46 exposants, celui des industries manufacturières avec 40 exposants, des industries électriques et électroniques avec 34 exposants, et des industries militaires avec 20 exposants, en sus de la participation des start-up avec 10 exposants.

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, avait procédé, jeudi après-midi au Palais des expositions (Pins maritimes), à l'inauguration de la 32e édition de la Foire de la production algérienne à laquelle participent 603 exposants dont 84 exportateurs.

Placée sous le haut patronage du président de la République, cette manifestation économique d'envergure est organisée du 19 au 28 décembre en cours par Algeria Exhibitions (Filiale de la SAFEX), sous la supervision du ministère du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national, sous le thème: "Notre production, pilier de notre souveraineté".