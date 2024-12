Algérie: Mouloudji préside à Alger l'ouverture de la Conférence nationale sur l'entrepreneuriat féminin

Alger — La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Soraya Mouloudji, a présidé, jeudi à Alger, l'ouverture de la Conférence nationale sur la femme et le développement social et économique, placée sous le thème "L'entrepreneuriat féminin, nouvelles formes et perspectives".

Les travaux de cet évènement, organisé par le Centre national d'études d'information et de documentation sur la famille, la femme et l'enfance (CNEIDFFE), sous la tutelle du ministère de la Solidarité nationale, en collaboration avec le Centre de recherche en économie appliquée pour le développement (CREAD), et l'Université d'Alger 2 "Abou El Kacem Saâd Allah", ont porté sur l'exploration de nouveaux mécanismes permettant de renforcer la contribution de la femme à l'investissement et de définir les nouveaux enjeux en vue de lui permettre d'accéder au monde de l'entrepreneuriat.

Elle a également mis l'accent sur l'importance "d'accompagner la femme et de prendre en charge ses préoccupations et attentes, lui permettant ainsi de se rapprocher des instances compétentes en lien avec les différents programmes, via les agences nationales concernées par la prise des mesures adéquates pour elle".

La ministre s'est aussi félicitée du processus d'encouragement de l'accès des femmes au monde du travail, qui a été renforcé par nombre de programmes et de mécanismes nationaux relatifs au financement des start-up et des micro entreprises, notamment la création d'un ministère chargé de ces dernières, outre l'Agence nationale de l'auto-entrepreneur (ANAE) et les incubateurs universitaires.

Pour sa part, le président de la Conférence, Mohamed Hadidi, a mis en exergue le rôle de la femme dans "la création de la richesse, ainsi que son implication dans le domaine économique", mettant l'accent sur l'importance de "la transition numérique dans l'offre et la commercialisation de ses produits".