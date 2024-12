Maroc: Un érudit malien salue le leadership du pays qui a réussi à réunir les ouléma africains

Fès — Le membre de la section de la Fondation Mohammed VI des ouléma africains au Mali, El Hussein Diakité, a salué, jeudi à Fès, le leadership du Royaume du Maroc qui a réussi à réunir les érudits africains.

"Ce leadership se reflète dans la bonne gouvernance de cette honorable institution à travers sa large présence sur le continent africain", a déclaré M. Diakité à la MAP, en marge de la 6ème session ordinaire du conseil supérieur de la Fondation Mohammed VI des ouléma africains qui se tient à Fès avec l'approbation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine et président de la Fondation.

L'érudit malien a également mis l'accent sur la démarche unique de la Fondation, qui dispose de sections dans 48 pays africains, dans l'organisation de telles rencontres, précisant que parmi les objectifs de la Fondation, créée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, figure le renforcement de la cohésion et de l'entente entre tous les peuples du continent et la consolidation de la stabilité politique et sociale.

Il a relevé que la Fondation Mohammed VI des ouléma africains oeuvre pour ancrer la pensée islamique modérée et éclairée en Afrique et consolider la cohésion sur ce continent, ajoutant que ces principes constituent la pierre angulaire du progrès et du développement.

La 6ème session du conseil supérieur de la Fondation Mohammed VI des ouléma africains, dont les travaux se poursuivront jusqu'à vendredi, est marquée par la présentation par le Secrétariat général de la Fondation du rapport officiel des activités de la Fondation pour l'année 2023 et du résumé des activités de 2024, ainsi que des projets et activités programmés pour l'année 2025.

A l'issue de cette session, seront présentés le communiqué final de la sixième session de la réunion du conseil supérieur de la Fondation et les recommandations qui émergeront des travaux des quatre commissions.

En parallèle aux travaux de cette session, une cérémonie d'hommage sera organisée au profit de quatre ouléma africains en reconnaissance de leurs efforts au service du Saint Coran et du Hadith Nabawi Acharif ainsi qu'au patrimoine islamique africain manuscrit et aux constantes religieuses communes.

La Fondation célébrera, lors de la même cérémonie, les 57 lauréats et lauréates des prix et concours organisés au cours de cette année.