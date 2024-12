Madagascar: De Moramanga à Paris - Le parcours exceptionnel d'Hanitriniaina Herimahefasoa

De Moramanga aux scènes internationales, Hanitriniaina Herimahefasoa incarne l'excellence et la persévérance. Coiffeuse et esthéticienne, elle a su se démarquer dans un domaine où la compétition est féroce, représentant fièrement Madagascar sur la scène mondiale.

Une ascension marquée par des victoires nationales

Le chemin de la réussite commence en décembre 2023, lorsque Hanitriniaina remporte le Hairstylist Contest Madagascar, un concours prestigieux organisé par SEDIS et L'Oréal Professionnel. Ce triomphe lui ouvre les portes d'un voyage à Dubaï et d'une formation au siège de L'Oréal en France. « Découvrir les laboratoires de L'Oréal à Paris a été une expérience inoubliable qui a enrichi ma carrière », confie-t-elle.

Quelques mois plus tard, en août 2024, elle brille à nouveau en décrochant la victoire nationale au Style & Colour Trophyà Antananarivo. Sa coiffure futuriste, fruit de jours de recherches et d'efforts, reflète son audace et sa créativité.

Une reconnaissance internationale à Paris

La consécration arrive en novembre 2024, lorsqu'Hanitriniaina représente Madagascar à la finale internationale du Style & Colour Trophy à Paris. Face à des talents venus du monde entier, elle surmonte ses doutes et remporte une éclatante deuxième place.

Une inspiration pour Madagascar

Hanitriniaina Herimahefasoa incarne aujourd'hui un modèle d'ambition et de détermination. De Moramanga à Paris, son parcours illustre le potentiel des talents malgaches à briller sur la scène internationale. Avec ses victoires, elle ouvre la voie à une nouvelle génération d'artisans et d'artistes prêts à rêver grand et à conquérir le monde.