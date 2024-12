Congo-Brazzaville: Spectacle - Cardy Youelo et Aris'lam enflamment la scène avec les mots

Les slameurs congolais Cardy Youelo et Aris'lam ont livré un show inédit, le 14 décembre, au Centre culturel Zola, dans le quatrième arrondissement de Brazzaville, Moungali.

Tous deux reconnus pour leur talent artistique et la profondeur de leurs textes poétiques en musique, Cardy Youelo et Aris'lam ont fait passer au public brazzavillois une soirée conviviale le week-end dernier. La scène a été ponctuée de moments intenses où les artistes alternaient performances slamées et interactions avec le public. Leur spectacle aura duré environ 1h30, naviguant entre partage et réelle communion avec l'audience.

Les titres interprétés sur scène étaient, entre autres, "Afrique revolver " qui est une ode à l'identité africaine et à ses multiples défis ; "Ya nga" ou le plaidoyer à l'amour et à sa valeur ; "À censurer" qui explore les nuances des challenges de la société congolaise et la perception qu'on a d'elle ; "Petit garçon de Ouenzé" qui est un hommage à la culture congolaise, à l'arrondissement Ouénzé et à son influence dans le monde. Ces titres traitent de plusieurs sujets comme l'identité, les inégalités sociales, l'amour sous toutes ses formes, la diaspora africaine, et l'urgence de vivre ensemble dans un monde divisé.

Au terme du spectacle, bon nombre de participants ont décrit le concert comme émouvant, captivant et riche en enseignements. Certains ont mentionné avoir ressenti une véritable "thérapie collective" à travers les mots puissants des artistes. Le mélange de poésie, de rythme et de réflexion a laissé une empreinte forte dans les esprits. Pour les deux artistes, l'objectif du concert a été atteint.

« Le spectacle a laissé une impression profonde. Il était clair que l'objectif principal, promouvoir le slam, valoriser la culture congolaise et encourager le vivre-ensemble, a été atteint. Il s'agissait également de créer un espace de dialogue entre les générations et les cultures, ce qui a été brillamment réussi. Ce spectacle n'était pas qu'une prestation, mais une pierre fondatrice pour un mouvement culturel plus vaste », a confié Cardy Youelo.

Après une année riche en activités et accomplissements artistiques tel le sacre d'Aris'lam au championnat national de slam qui leur permettra de représenter le Congo à la la Coupe mondiale de slam, les deux artistes Aris'lam et Cardy Youelo envisagent une tournée nationale pour toucher un public encore plus large et la production d'un album de slam live reprenant les textes interprétés sur scène. Également, l'organisation d'ateliers de slam pour former de jeunes talents et pérenniser cet art dans le paysage culturel congolais.