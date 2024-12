Afrique: Emerse Faé, Lamia Boumehdi et Doha El Madani, lauréats des CAF Awards 2024, partagent leurs émotions et ambitions

Les CAF Awards 2024 ont célébré l'excellence et le talent du football africain lors d'une soirée mémorable riche en émotions. Parmi les lauréats, trois figures emblématiques se sont distinguées : Emerse Faé, élu meilleur entraîneur pour le football masculin, Lamia Boumehdi, sacrée meilleure entraîneuse pour le football féminin, et Doha El Madani, récompensée comme meilleure jeune joueuse. Leurs réactions, empreintes de fierté, de gratitude et d'ambition, reflètent l'importance de ces distinctions pour le rayonnement du football africain et pour l'inspiration des générations futures.

Vidéo 1 : Emerse Faé, Meilleur Entraîneur pour le Football Masculin

Dans une interview émouvante, Emerse Faé exprime sa fierté pour le chemin parcouru : « Le parcours a été long, avec des hauts et des bas, mais on n'a jamais lâché. » Il met également en avant l'importance de valoriser le football africain : « Le foot africain est en pleine évolution, et cette récompense en est la preuve. » Faé prône un football collectif et offensif, soulignant l'ambition et l'énergie nécessaires pour rester au sommet.

Vidéo 2 : Lamia Boumehdi, Meilleure Entraîneuse pour le Football Féminin

Lamia Boumehdi, récompensée comme meilleure entraîneuse pour le football féminin en Afrique, a exprimé sa fierté : « C'est une fierté pour la femme, une fierté pour nous. » Elle a également salué le travail accompli pour remporter la Champions League face à des équipes prestigieuses comme l'AS FAR et Sundowns : « Cela n'a pas été facile, mais avec beaucoup de travail et de concentration, nous avons atteint notre objectif. » Connue pour son double rôle d'amie et de leader auprès de ses joueuses, elle insiste sur la discipline tactique, rappelant que « dans le football, c'est souvent un détail qui fait la différence. » Ambitieuse, Boumehdi vise désormais la Coupe du Monde Féminine des Clubs avec le TP Mazembe.

Vidéo 3 : Doha El Madani, Meilleure Jeune Joueuse

Doha El Madani, sacrée meilleure jeune joueuse aux CAF Awards 2024, a partagé son émotion et sa gratitude : "Remporter ce prix est un immense honneur pour moi. C'est une reconnaissance de tous les efforts que j'ai fournis, mais aussi de l'immense soutien de mes coéquipières et de mon staff." Avec cette distinction, El Madani incarne l'avenir du football féminin africain, déterminée à continuer à progresser et à représenter fièrement son continent sur la scène internationale.